Digitale Infotage der Hochschulen

GIESSEN - (red). Den Wunschstudiengang kennenlernen und Wichtiges zu den beiden Hochschulen erfahren: Am 27. und 28. Januar bieten die Gießener Hochschulen mit den Hochschulinformationstagen (HIT) erneut einen Einblick in ihre Studienmöglichkeiten – in diesem Jahr pandemiebedingt ausschließlich digital. Das Studienangebot der Justus-Liebig-Universität (JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) erstreckt sich von den Natur-, Ingenieur- und Lebenswissenschaften über die sozial-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen sowie die geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächer bis hin zu Lehramts- und dualen Studiengängen, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Hochschulen.

An insgesamt zwei Tagen können Interessierte vormittags online das Studienangebot der THM in Gießen, Friedberg und Wetzlar und der JLU kennenlernen. In zentralen Vorträgen und Workshops informieren die Hochschulen jeweils ab 14 Uhr zu den Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, zur Studienwahl sowie zur Studienfinanzierung, zum Auslandsstudium und zum dualen Studium in der Hochschulverwaltung der JLU. Des Weiteren gibt es Informationen zu Zulassungsbedingungen für internationale Studierende und zum Studium mit Beeinträchtigung.

Eine Anmeldung entfällt in diesem Jahr für die Hochschulinformationstage. Weitere Informationen und Zugangsdaten zu den Veranstaltungen finden Interessierte unter www.uni-giessen.de/hit und www.thm.de/hit.