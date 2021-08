Digitale Kompetenzen stärken

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der rapide Wandel, weg von administrativen Aufgaben im Büro hin zur inhaltlichen Projektkompetenz, hat dafür gesorgt, dass das Berufsbild der Office-Managerin heute immer mehr zu einem herausfordernden und verantwortungsvollen Aufgabenfeld geworden ist. Dafür ist es wichtig, sich permanent und dauerhaft weiterzubilden. Neben klassischen Bürotätigkeiten wird die digitale Kompetenz bei Planungen, beispielsweise des nächsten Online-Meetings, Kommunikation, Recherche und kollaborativem Arbeiten immer wichtiger. Zudem ermöglicht die Digitalisierung die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, beispielsweise durch die Möglichkeit von Homeoffice. Vor diesem Hintergrund bietet die ZAUG gGmbH im Auftrag des Landkreises Gießen eine neue Qualifizierung für Frauen an, die die notwendigen digitalen Kompetenzen in diesem Berufsbild weiter stärken und ausbauen soll.Teilnehmen können alle Frauen aus der Stadt und dem Landkreis Gießen – unabhängig ob sie in Beschäftigung, arbeitslos oder arbeitssuchend sind. Grundkenntnisse in Office-Programmen sollten vorhan-den sein. Die Qualifizierung kann mit einem Zertifikat abgeschlossen werden und besteht aus einem Mix aus Präsenzlernen, E-Learning mit tutorieller Betreuung und individuellem Coaching.

Start für den nächsten Kurs in Gießen ist der 30. August. Die Teilnahme ist kostenfrei. Er findet über acht Wochen jeweils montags bis freitags von 9 Uhr bis 13 Uhr bei der ZAUG gGmbH im Kiesweg 31 statt.

Interessierte Frauen können sich bei der ZAUG unter der Rufnummer 0641/95225-75 oder per Mail unter digitalkompetenz-frauen@zaug.de informieren und anmelden.