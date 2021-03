Digitale Osterakademie der JLU Gießen für Schüler

Unterschiedliche Materialien: Am Institut für Kunstpädagogik können sich die Nachwuchskünstler ausprobieren. Foto: Gina Sanders - Fotolia.de

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Malerei, Fotografie, Zeichnung und Manga stehen im Mittelpunkt einer digitalen Osterakademie, zu der das Institut für Kunstpädagogik (IfK) der Justus-Liebig-Universität (JLU) Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Gießener Schulen einlädt, die sich in den anstehenden Ferien künstlerisch betätigen möchten. Studierende werden den Nachwuchskünstlern und jenen, die es werden wollen, im Rahmen des Kunstkooperationsprojekts (KuKo) vom 6. bis zum 10. April (jeweils von 10 bis 16 Uhr) wichtige praktische Tipps geben und Kenntnisse vermitteln, die als erste Grundbausteine für eine erste künstlerische Orientierung dienen können. Den Abschluss des Projekts "KuKo Kunterbunt" bildet eine digitale Ausstellungseröffnung, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule.

Digitale Vernissage

Familien und Freunde der Schüler sowie interessierte Gäste werden bei der digitalen Vernissage am 10. April um 18 Uhr Gelegenheit haben, die Werke, die im Rahmen der Osterakademie entstanden sind, auf einem virtuellen Rundgang zu begutachten, und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

In fünf digitalen Werkräumen können Schüler aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Zeichnung, Bildhauerei, aber auch Manga ein Kunstprojekt wählen und in Kleingruppen, unterstützt und angeleitet von Studierenden, eigene kreative Arbeiten entwickeln. Die Projekte sind fantasievoll geplant und methodisch vielseitig gestaltet, sodass Freude und Spaß am gemeinsamen Arbeiten garantiert sind, versprechen die engagierten angehenden Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen, heißt es weiter.

"Wir wollen Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, selbst kreativ zu werden. Gleichzeitig geben wir unseren Studierenden die Möglichkeit, ihre fachlichen und didaktischen Fähigkeiten, die sie im Studium der Kunstpädagogik bereits erworben haben, weiterzugeben", sagt Projektleiterin Gabriele Hüllstrunk "Die Entwicklung spannender interdisziplinärer Ideen und deren Formwerdung steht im Fokus der kooperativen Kunstprojekte. Damit wollen wir, gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie, Brücken zwischen Universität und Schule bauen."

Welterschließung

Die visuelle und kommunikative Auseinandersetzung mit den Kunstprojekten mache, so die Initiatorin und Projektleiterin, das Ziel von "KuKo" deutlich sichtbar. Es gehe darum, Berührungspunkte zwischen Bildung und Lehre in Universität, Schule und sozialem Raum zu schaffen. Wichtig ist Hüllstrunk zudem die Begabtenförderung durch ästhetische Bildung: "Komplexe Lernräume in heterogenen Kleingruppen sollen ein gemeinsames Erleben von Kunst als Ausdrucksform für die individuelle und soziale Welterschließung ermöglichen."

Die digitale Osterakademie richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7 bzw. 8 bis 12. Eine Anmeldung ist bis zum 22. März 2021 möglich per E-Mail: kuko@kunst.uni-giessen.de. Eine Einverständniserklärung der Eltern zur Teilnahme für nicht volljährige Schüler ist zwingend erforderlich. Die Teilnahme an der Osterakademie ist für alle Teilnehmer kostenlos.