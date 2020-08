Digitale Premiere ersetzt Besuch an JLU Gießen

Virtuelle Treffen fern des Campus: Den Neubau des Hörsaalgebäudes in der Licher Straße haben die Teilnehmer der Summer School nicht gesehen. Archivfoto: JLU/Wegst

GIESSEN (red). Die U.S.-German Summer Law School feierte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ihre digitale Premiere. Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-Universität (JLU) und die University of Wisconsin Law School begrüßten 60 Teilnehmende aus über 20 Nationen, unter anderem aus Brasilien, Botswana, China, Indonesien, Indien, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz, Ungarn und den USA. Im Juli startete die erste vollständig digitale Version der Summer Law School. Nach zwölf Tagen mit einem umfangreichen und vielfältigen Online-Programm zum Leitthema "Bewaffnete Konflikte, Notstand und Krisen" waren sich das Organisationsteam unter der Leitung von Dr. Magdalena Jas-Nowopolska (JLU) die Dozenten sowie die Teilnehmenden sicher: Die zwölfte Auflage der deutsch-amerikanischen Summer Law School war ein voller Erfolg - trotz oder sogar wegen der besonderen Umstände, teilt die Hochschule mit.

Positives Fazit

"Aufgrund der veränderten Bedingungen war die Teilnehmergruppe noch vielfältiger als sonst. Angeregte Diskussionen und der Austausch eigener Erfahrungen zu den jeweiligen Themen prägten die Vorlesungen", zieht der Initiator und akademische Leiter, Prof. Thilo Marauhn (Professur für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der JLU), ein sehr positives Fazit. "Ich bedanke mich besonders herzlich für die Bereitschaft, das digitale Experiment zu wagen, bei meinem Kollegen Prof. Anuj C. Desai von unserer Partnerfakultät in Madison". Das Organisationsteam zeigte sich überrascht und begeistert sowohl vom unerwartet großen internationalen Interesse an dem digitalen Angebot als auch von der sehr hohen Anzahl exzellenter Bewerbungen - wenngleich die persönlichen Kontakte schmerzlich vermisst wurden.

Das Sommerprogramm wird alljährlich am Fachbereich Rechtswissenschaft der JLU in Kooperation mit den Partneruniversitäten in Wisconsin durchgeführt. Normalerweise findet die Summer Law School als Präsenzkurs in Gießen statt und ermöglicht internationalen Studierenden, die an der JLU im Campusbereich Recht und Wirtschaft zusammenkommen und darüber hinaus ein Freizeit- und Exkursionsprogramm absolvieren, erste Einblicke ins deutsche Hochschul- und Studierendenleben.

Diesmal absolvierten die Studierenden den knapp zweiwöchigen Kurs jeweils zu Hause. Dabei stand vor allem die Fachwissenschaft mit vielfältigen und aktuellen Fragestellungen aus den zwei Themenfeldern "Internationaler Menschenrechtsschutz" und "Humanitäres Völkerrecht" im Fokus. Die Konflikte in Syrien, Libyen und Jemen kamen ebenso zur Sprache wie das Recht auf Gesundheit unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie.

"Einsatz von Söldnern"

Die Online-Vorlesungen lagen in Händen des Völkerrechtlers Thilo Marauhn, der unter anderem Präsident der internationalen humanitären Ermittlungskommission ist, und von Dr. Sorcha MacLeod (Associate Professor und "Marie Sklodowska Curie Individual Fellow" am "Centre for Private Governance" an der Juristischen Fakultät der Universität Kopenhagen). Sie ist zugleich unabhängiges Mitglied der Arbeitsgruppe des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, die sich mit dem "Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur Verhinderung des Selbstbestimmungsrechts der Völker" beschäftigt.

Das deutsch-amerikanische Team wird im Herbst darüber beraten, ob das langjährige Angebot auch jenseits der Pandemie digital fortentwickelt werden soll, etwa im Sinne von "Blended Learning" in einer Mischung aus digitalen und Präsenzveranstaltungen.