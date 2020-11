Digitale Ringvorlesung an der Gießener JLU geht in zweite Runde

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nach der außerordentlich erfreulichen Resonanz zum Auftakt der Vorlesungsreihe des JLU-Präsidenten unter dem Titel „Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und: Wie wir morgen leben werden“ am 16. November mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts Lothar H. Wieler, dessen Vortrag rund 2400 Personen online verfolgt hatten, wird sich Prof. Anna-Bettina Kaiser, LL.M., am 23. November (ab 19.15 Uhr) aus rechtswissenschaftlicher Perspektive der Fragestellung „Demokratie perdu? Wie man einen Ausnahmezustand beendet“ widmen.

Rechtliche Grundlagen

Die Juristin fragt in ihrem Vortrag nach den verfassungsrechtlichen Grundlagen des ersten Ausnahmezustands in der Geschichte der Bundesrepublik unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Doch was ist überhaupt ein Ausnahmezustand? Und was ist dem Staat im Ausnahmezustand erlaubt? Prof. Kaiser fragt nach den verfassungsrechtlichen Grundlagen und der Verfassungsmäßigkeit der in der Bundesrepublik getroffenen Pandemie-Maßnahmen: Ist uns während der Pandemie die Demokratie abhandengekommen? Und wie verhält es sich mit den sehr weitgehenden Grundrechtseinschränkungen, die wir während des ersten Lockdowns erfahren mussten und zurzeit erneut erfahren?

Prof. Anna-Bettina Kaiser studierte von 1995 bis 2000 Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg i. Br. und erlangte 2001 den Master of Law an der Universität Cambridge. 2007 folgte die Promotion, ebenfalls in Freiburg. Von 2010 bis 2014 war sie Juniorprofessorin, seit 2014 Professorin für Öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts an der Humboldt-Universität zu Berlin; ihre Habilitation erfolgte 2017 an der Universität Freiburg i. Br. Seit 2019 hat sie die Co-Leitung des Integrative Research Institute Law & Society (LSI) der Humboldt-Universität zu Berlin inne.

Die Vorlesungsreihe steht unter der wissenschaftlichen Federführung von Prof. Claus Leggewie, Inhaber der Ludwig Börne-Professur der JLU, der die Veranstaltungen auch moderiert. Von 2008 bis 2016 war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) und hat an der JLU das „Panel on Planetary Thinking“ ins Leben gerufen, das die Ringveranstaltung organisatorisch unterstützt. Unter Pandemiebedingungen ist die Reihe ausschließlich als Livestream zu verfolgen unter www.uni-giessen.de/ringvorlesung.