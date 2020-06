Digitale Schnitzeljagd für Verbraucher

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Zum Digitaltag am 19. Juni bietet die Verbraucherzentrale Hessen eine digitale Schnitzeljagd speziell für junge Verbraucher sowie für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre an. Dabei dreht sich alles um Laura, die gerade 18 Jahre alt geworden ist und auf eigenen Füßen stehen möchte. Wären da nur nicht das leidige Thema Geld und die vielen Dinge, die man wissen sollte. Laura hat viele Fragen, bei deren Beantwortung ihr die Teilnehmenden helfen können. Wer sich in wichtigen Alltagsthemen auskennt und seine Rechte und Pflichten als Verbraucher kennt, kommt bei dieser Schnitzeljagd ganz bestimmt auf das richtige Lösungswort.

Die Schnitzeljagd lässt sich über die App "Actionbound" mit jedem Smartphone oder Tablet spielen. Die Teilnahme ist kostenfrei und mit einem Pseudonym möglich. Die Teilnehmenden benötigen lediglich Stift, Papier und etwa 30 bis 40 Minuten Zeit.

Erklärtes Ziel des Digitaltags ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Der bundesweite Aktionstag soll mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten die Digitalisierung überall in Deutschland erlebbar machen, Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse Debatten schaffen. Die Verbraucherzentrale Hessen ist Teil dieses Bündnisses und beteiligt sich mit einer besonderen Aktion an dieser Initiative.