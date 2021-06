Digitale Seniorenvorlesung der JLU Gießen

Als Schutz vor Thrombosen werden spezielle Strümpfe eingesetzt. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Thromboseneigung, Thromboserisiko, Thrombosevorbeugung - "Thrombophilie" ist ein Thema, das gerade im Zusammenhang mit Covid-19 besonders häufig diskutiert wird. Das Problem "Thrombophilie" geht aber viel weiter, die Liste der Thrombose-Risikofaktoren ist fast unüberschaubar lang. Prof. Bettina Kemkes-Matthes, ehemalige Leiterin des Interdisziplinären Schwerpunkts für Hämostaseologie am Uniklinikum in Gießen berichtet in der virtuellen Seniorenvorlesung des Fachbereichs Medizin der Justus-Liebig-Universität (JLU), mit welcher Vielfalt an Thrombose-Risikofaktoren jeder Mensch im Laufe des Lebens konfrontiert wird. Der Vortrag ist ab sofort online abrufbar, teilt die Hochschule mit.

"Das Problem ,Thrombophilie' betrifft jede und jeden Einzelnen im Laufe seines Lebens, den einen mehr, den anderen weniger", betont Kemkes-Matthes, JLU, Fachärztin für Innere Medizin. Sie ist nicht nur die Referentin des Vortrags, sondern zugleich die Organisatorin der JLU-Vorlesungsreihe für Seniorinnen und Senioren.

Gravierendster erworbener Risikofaktor sei das Alter selbst, sagt die Medizinerin. Während im Neugeborenenalter Thrombosen mit einer Häufigkeit von 1:100 000 pro Jahr selten seien, liege die Inzidenz sogenannter thromboembolischer Ereignisse beim über 80-jährigen Menschen bei einem Prozent pro Jahr. Interessant seien die unterschiedlich hohen Thromboserisiken bei Frauen und Männern. Es liege nahe, dass Frauen durch die Einnahme der Pille, eine Schwangerschaft oder Östrogen-Substitution einem höheren Thromboserisiko ausgesetzt seien als Männer. Trotzdem hätten Männer - insbesondere junge Männer - ein deutlich höheres Risiko als Frauen, nach einer ersten Thrombose ein Rezidiv zu erleiden. Die Ursache dafür ist bisher nicht geklärt. Das Y-Chromosom spielt dabei keine Rolle.

Gerinnungsveränderungen

Neben einer Vielzahl erworbener Thromboserisikofaktoren, zu denen auch Immobilisation, operative Eingriffe, schwerwiegende Erkrankungen und vieles mehr gehören, geht die Referentin ausführlich auf erbliche Risikofaktoren ein. Sie schildert, dass im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Vielzahl an Gerinnungsveränderungen entdeckt wurden, die ursächlich für eine erhöhte Thrombosegefahr sind - so Mangelzustände von Antithrombin, Protein C und S, die Faktor-V-Mutation Typ Leiden und einige mehr.

Trotz der erheblichen Fortschritte auf dem Gebiet der Hämostaseologie und der Anwendung genetischer Untersuchungsmethoden gelinge es heute jedoch lediglich - oder immerhin - bei etwa Zweidrittel der Thrombose-Patienten einen oder mehrere erbliche Thrombose-Risikofaktoren durch Laboranalysen zu identifizieren. Wie kompliziert und aufwändig die Laboranalytik auf diesem Gebiet ist, klingt im abschließenden Teil der Vorlesung an: Sowohl ein abgehetzt in die Ambulanz kommender Patient als auch eine nicht sachgerecht gelagerte Probe können die Untersuchungsergebnisse verfälschen.