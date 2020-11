Digitaler Akademischer Festakt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Festrede einer hochrangigen Persönlichkeit der deutschen Wissenschaft, die Ansprache des Präsidenten zur Lage der Universität und die Verleihung der „JLU-Oscars“ für exzellente Leistungen von jungen Wissenschaftlern: Das Programm des Akademischen Festakts der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) am Freitag, 27. November, 10.30 Uhr, klingt vertraut. Doch die Corona-Pandemie macht auch vor dem höchsten Feiertag der JLU nicht halt: Erstmals wird der Festakt in diesem Jahr digital stattfinden.

JLU-Präsident Joybrato Mukherjee lädt alle Mitglieder und Angehörigen sowie Freunde der JLU ebenso wie die interessierte Öffentlichkeit dazu ein, die Veranstaltung per Livestream zu verfolgen. Prof. Dorothea Wagner, die Vorsitzende des Wissenschaftsrates, wird für ihre Festrede, in der es unter anderem um die Auswirkungen der Pandemie auf die Wissenschaft gehen soll, live zugeschaltet.

Die Preisträger der beiden höchstdotierten Auszeichnungen (Röntgenpreis und Preis der Justus-Liebig-Universität Gießen) werden ihre prämierten Forschungen in vorab aufgezeichneten Kurzvorträgen präsentieren. Für den Röntgenpreisträger, der Corona-bedingt in Gießen nicht dabei sein kann, gibt es ausgerechnet in diesem Jahr erstmals eine Trophäe zum Anfassen. Anlässlich des Röntgenjahres wurde im Kunstguss-Verfahren eine kleine Ausgabe des bekannten Röntgen-Denkmals im Gießener Theaterpark angefertigt. Traditionsgemäß ist die Zeit des Akademischen Festakts lehrveranstaltungsfrei.