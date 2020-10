Digitaler Einstieg ins erste Semester an JLU Gießen

Früher gab es Gedängel im Hörsaal: Im kommenden Wintersemester laufen Vorlesungen fast ausschließlich online. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Die Vorlesungszeit für das Wintersemester beginnt am 2. November, bereits gestern sind zahlreiche Erstsemester in ihr Uni-Leben an der Justus-Liebig-Universität (JLU) gestartet. Unter den Pandemiebedingungen finden erstmalig virtuelle Studieneinführungswochen für die neuen Studierenden statt, bei denen sie von der Zentralen Studienberatung (ZSB) umfangreich unterstützt werden. Über die Online-Plattform www.justus.digital können die neuen Studierenden in ansprechenden Formaten die Universität und ihre Einrichtungen erkunden sowie in Videoführungen die einzelnen Campusbereiche entdecken.

Das Wintersemester wird, wie angekündigt, ein "Hybridsemester" mit einem Mix aus Präsenz- und Digitallehre sein. Die JLU legt Wert darauf, insbesondere den Erstsemestern ein echtes Kennenlernen "ihrer" Universität zu ermöglichen. Dafür haben alle elf Fachbereiche ergänzend zur digitalen Studieneinführungswoche Präsenzangebote für die Studienanfänger vorbereitet. Dazu zählen kleine Begrüßungsveranstaltungen oder Mentorenprogramme (www.uni-giessen.de/coronavirus/wintersemester20-21).

Die Fachbereiche haben für ihre Studierenden spezifische Konzepte zu Studium und Lehre unter den Pandemie-Bedingungen konzipiert. Diese Konzepte sind auf der JLU-Homepage einsehbar unter www.uni-giessen.de/coronavirus/wintersemester20-21. Die Studierenden erfahren dort, welche Veranstaltungen digital oder in Präsenz durchgeführt werden.

Gut betreut von "älteren Semestern" in den neuen Lebensabschnitt starten. Was bedeutet studieren? Was ist ein Seminar? Wie erstelle ich einen Stundenplan? Antworten auf diese und weitere Fragen erarbeiten die Erstsemester in der Studieneinführungswoche (StEW) in virtuellen Kleingruppen, die von Studierenden höherer Semester betreut werden. Die Erstsemester erhalten eine Woche lang alle Informationen, die ihnen bei einem guten Start in das Studium helfen. Auch der soziale Aspekt der StEW ist wichtig. Hier lernen Erstsemester ihre Kommilitonen kennen und können erste Kontakte knüpfen, teilt die Hochschule mit.

Für Masterstudierende bietet die JLU eigene virtuelle Studieneinführungstage (StET) am 29. und 30. Oktober an. Die Studierenden erhalten einen Überblick über die Universität, ihren neuen Fachbereich und vor allem eine Einführung in die Studienorganisation der JLU. Ergänzend informieren die Studienfachberater über die Studieninhalte und welche Möglichkeiten ihnen ihr Masterstudium bietet.

Die Eröffnungsveranstaltungen für die Erstsemester mit der offiziellen Begrüßung durch den Präsidenten findet über die virtuelle Plattform www.justus.digital statt. Darüber hinaus sind dort Live-Events in Form von Kurzvorträgen für verschiedene Studiengänge sowie der "Markt der Möglichkeiten" zu finden. Außerdem gibt es auf der Plattform viele Einrichtungen der JLU und der Stadt Gießen zu entdecken. Zusätzlich haben Erstsemester am 28. Oktober 2020 von 15 bis 18 Uhr bei einem Live-Event die Möglichkeit, ihre individuellen Fragen per (Video-)Chat an Ansprechpersonen der Einrichtungen zu stellen. Weitere wichtige Programmpunkte sind die Begrüßungen durch die Oberbürgermeisterin sowie eine Sprecherin des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta), beide ebenfalls als Videobotschaft, und der Live-Vortrag "Mit der JLU ins Ausland" des Akademischen Auslandsamts (AAA) mit anschließendem Live-Chat.

Auch die Begrüßung der internationalen Erstsemester ist abrufbar auf der virtuellen Plattform (www.justus.digital). Darüber hinaus finden die neuen internationalen Studierenden hier weitere wichtige Veranstaltungen sowie umfangreiche Materialien mit Informationen für den Studienbeginn an der JLU. Für die Organisation des ergänzenden Programms für internationale Studierende ist das Akademische Auslandsamt zuständig.