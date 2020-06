Digitales Konzert als Dankeschön für Ehrenamtliche der Awo Gießen

Während Ingi Fett singt, kümmern sich Techniker um die Übertragung. Foto: Pflüger

GIESSEN (fpf). Ingi Fett singt mit so viel Leidenschaft, als ob sie das Publikum vor der Bühne förmlich mitnehmen möchte auf ihre musikalische Reise, von Leonard Cohens Klassiker "Hallelujah" bis hin zu ABBA. Tatsächlich steht die in Gießen und weit darüber hinaus bekannte Sängerin aber vor einer Webcam in der "Rock Pop Jazz Academy for Music" (RPJAM) im Gewerbepark der Grünberger Straße. "Wir wollten unseren Ehrenamtlichen mit diesem besonderen Format Danke sagen, da es in Zeiten der Pandemie unmöglich ist, zusammenzukommen", berichtet Cornelia Steller-Nass, Freiwilligenkoordinatorin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Gießen. Nach einigen Auftritten von Ingi Fett in Pflegeheimen der Awo sei Geschäftsführer Jens Dapper auf die Idee gekommen, ein digitales Konzert, das live auf YouTube übertragen wird, zu organisieren. "So können wir einerseits unseren ehrenamtlichen Helfern in Kitas oder Pflegeheimen sowie unseren ehrenamtlichen Vorständen für ihre wertvolle Arbeit danken. Und ihnen andererseits einfache digitale Möglichkeiten zur Vernetzung näherbringen", erklärt Dapper. Außerdem führe der Awo-Bundesverband eine digitale Aktionswoche durch, in die das Konzert "super hineinpasst", so der Geschäftsführer weiter.

Nachdem die Idee geboren war, musste natürlich noch ein passender Partner zur Realisierung gefunden werden. "Die Technik ist dabei komplizierter als zunächst angenommen, deshalb freuen wir uns sehr über die RPJAM an unserer Seite", weiß Jannik Schlegel, Innovationsmanager der Awo, zu berichten. Für Co-Geschäftsführer und Schulleiter Andreas Dieruff sei es "völlig klar gewesen, dass wir dieses Projekt nach Kräften unterstützen". Die RPJAM bilde Musiker, Musiklehrer und Audioengineers aus und habe deshalb das nötige Know-how und Equipment für solche Vorhaben zur Verfügung.

Bereits im Voraus seien bei Schlegel und Dapper positive Rückmeldungen, aber auch Nachfragen zu dem Format eingegangen. Viele seien mit der für sie neuen Technik noch nicht vertraut gewesen. "Insgesamt haben wir über 100 Freiwillige direkt angeschrieben und Links zum Konzert verschickt, zusätzlich schalteten wir Werbung auf Instagram. Wir haben auch erklärt, wie man den Link öffnen und so einfach teilnehmen kann", erläutert Schlegel. Gut 50 Personen folgten der Übertragung dann schlussendlich..

Und wie lautet das Resümee von Ingi Fett? "Mir hat es unglaublichen Spaß gemacht, auch wenn keine Zuhörer direkt vor mir standen", erzählt sie freudestrahlend nach ihrem Solo-Auftritt. Nach erfolgreichen Einlagen bei mehreren Awo-Einrichtungen sei für sie auch ein weiteres digitales Auftreten denkbar. Ihre Fans würden es ihr sicherlich danken, wie man an den begeisterten YouTube-Kommentaren nach der Übertragung sehen konnte.