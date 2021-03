Digitales Mitgliederevent der Volksbank

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das erste digitale Mitgliederevent der Volksbank Mittelhessen geht am heutigen Samstag online. Auf die interessierten Mitglieder und Zuschauer warten unter vbmh.de/mitgliederversammlung kurzweilige Clips zu den wichtigsten Ereignissen und zum wirtschaftlichen Verlauf des Geschäftsjahres. Normalerweise finden zu Jahresbeginn rund 40 Veranstaltungen statt, die von tausenden Menschen besucht werden. Mit der digitalen Alternative solle trotz Pandemie der Kontakt gepflegt und transparent über das Jahr berichtet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Format gehe die Volksbank beim Programm auch inhaltlich neue Wege. Im Zwiegespräch blicken Kabarettist Marius Jung, Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker und Vorstandskollege Dr. Lars Witteck auf 2020 zurück. Selbst ernste Themen würden pointiert besprochen.

Deutlich werde, dass die Volksbank stark gewachsen sei und dass das genossenschaftliche Geschäftsmodell "gerade in Krisenzeiten ein stabilisierender, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor ist". So stieg die Bilanzsumme um 10,8 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro. Getragen werde dieses Wachstum durch eine hohe Sparquote auf der Passivseite sowie eine starke Kreditnachfrage auf der Passivseite. Beides seien Auswirkungen der fortwährenden Niedrigzinspolitik sowie der Pandemie. Unter dem Strich erreiche die Bank "ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von 58 Millionen Euro nach 47 Millionen Euro im Jahr zuvor".