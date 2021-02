Digitalformat für Interessenten aus dem Ausland

Diesmal digital: „Pre-Study THM“ für Studenten aus dem Ausland. (Foto: THM)

GIESSEN - (red). „Pre-Study THM“ heißt das Gasthörerprogramm zur Vorbereitung auf ein Studium an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Es wendet sich – erneut in digitalem Format - an Studieninteressierte aus dem Ausland. Anmeldungen sind bis zum 15. März möglich. Wer möchte, kann sich am 1. und am 8. März in zwei Informationsveranstaltungen mit dem Programm vertraut machen.

Persönliche Beratung

Mit dem Angebot zum Sommersemester eröffnen Zentrale Studienberatung und International Office der THM zum einen die Möglichkeit, schon vor dem Studium an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, die deutsche Fachsprache zu verbessern und sich umfassend auf das Studium vorzubereiten. Ergänzt wird das Programm, das in Tutorengruppen organisiert ist, durch Vorträge und Workshops. Themen sind zum Beispiel das Studienangebot der THM, Stipendien oder der Arbeitsmarkt in Deutschland. Eine persönliche Online-Beratung durch die Tutoren gehört ebenfalls dazu.

Leichterer Einstieg

„Pre-Study THM“ bietet die Hochschule seit 2016 an. Seitdem haben etwa 270 junge Männer und Frauen teilgenommen. Etwa ein Viertel hat anschließend ein Studium an der THM begonnen. Julia Böcher, Leiterin des International Office, berichtet von „durchweg positivem Feedback“ und betont besonders „die Unterstützung bei Integration und Orientierung an der Hochschule“. Dadurch werde der Einstieg ins Studium wesentlich erleichtert. Das Programm wird vom Land Hessen und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

Ausführliche Informationen gibt es unter go.thm.de/ps. Dort finden Interessierte auch ein Anmeldeformular und die Zugangsdaten zu den Informationsveranstaltungen, für die das Webmeeting-Programm Zoom genutzt wird.