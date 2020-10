Digitalisierung gut gelungen

Professionelle Technik für professionelle Lehre: Andreas Deublein setzt eine Vorlesung von Prof. Birgit Wolf in Szene. (Foto: THM)

GIESSEN - (red). „Die THM hat sich in den schweren Zeiten von Corona sehr gut organisiert und klare Regeln geschaffen. Ich bin mit dem Umgang bei uns sehr zufrieden.“ „Die Erreichbarkeit der Professoren ist sehr gut, und sie bemühen sich, alle Probleme zu lösen.“ Das sind zwei Stellungnahmen von Masterstudierenden am Gießener Fachbereich Wirtschaft der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), die vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) zu ihren Erfahrungen mit dem Corona-Krisenmanagement ihrer Hochschule befragt wurden. Gelobt wird weiter die schnelle Digitalisierung der Lehre, das abwechslungsreiche Angebot und die technische Professionalität.

Rückmeldung der Dozenten

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Hochschulen im vergangenen März ihre Präsenzveranstaltungen binnen kurzer Zeit auf einen digitalen Lehrbetrieb umgestellt. Das CHE befragte hierzu fast 7000 Wirtschaftsstudierende in Masterkursen an mehr als 120 Hochschulen. Aus deren Sicht ist die Digitalisierung durchweg gut gelungen. Mehr als 80 Prozent bewerteten den Umgang der eigenen Hochschule mit der Pandemie als gut oder sehr gut. An der THM war die Beurteilung noch einmal deutlich besser: Der Anteil derjenigen, die eine der beiden Spitzennoten vergaben, lag bei mehr als 93 Prozent.

Zum Teil weit über 90 Prozent lag die positive Resonanz an der THM auch bei fast allen anderen Themen. Das betraf zum Beispiel die Vielfalt von digitalen Lehrformaten, die Zuverlässigkeit und Häufigkeit der Rückmeldung durch die Lehrenden oder die Transparenz der Anforderungen und Lernziele.

Sehr deutliche Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Gesamtbefragung und denen der THM stellt das CHE bei der didaktischen Aufbereitung der digitalen Lehrformate fest. Während bundesweit nur 38 Prozent damit zufrieden sind, liegt an der THM der Anteil derjenigen, die das didaktische Konzept der Lehrenden für die digitalen Angebote mit sehr gut oder gut beurteilen, bei 91 Prozent.

THM-Präsident Matthias Willems sieht das große Engagement aller Beteiligten am Fachbereich Wirtschaft als Hauptgrund für die ausgezeichnete Bewertung. Im vergangenen Semester habe sich aber auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass die THM seit vielen Jahren systematisch an der Verbesserung der Qualität der Lehre arbeitet. Das hochschuleigene Zentrum für Qualitätsentwicklung und das vom Bund geförderte Projekt „Klasse in der Masse“ hätten dazu den wesentlichen Beitrag geleistet.