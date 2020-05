Digitalpaktmittel für Schulen nutzen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Schulschließungen haben vielerorts dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche auf digitalem Weg lernen. Wie die Gießener FDP-Fraktion in einer Pressemitteilung schreibt, sei dies bei circa einem Drittel der Schulkinder, insbesondere bei sozial benachteiligten Kindern, nicht der Fall gewesen, da sie keine Möglichkeit hatten, am Online-Unterricht teilzunehmen beziehungsweise jetzt im Schulunterricht mit Tablets et cetera arbeiten zu können. Die Freien Demokraten schlagen daher vor, dass diesen Schülern ein Gerät zur Verfügung gestellt wird, das zum Beispiel mit Mitteln aus dem Digitalpakt finanziert wird. Bei den Kommunen gebe es einen regelrechten Digitalisierungsstau – es fehle an Hardware, sicheren Zugängen und einer umfassenden Digitalisierung der Arbeitsabläufe.