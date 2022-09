4 min

Dillenburg: Ist Flüchtling Brandstifter und Messerstecher?

Der 37-Jährige erweckt am Amtsgericht Dillenburg den Eindruck eines nicht integrierbaren Mannes. Was spricht für eine Haft und gegen eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt?

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg