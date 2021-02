Direkte Hilfe gegen die Kälte

Hüseyin Demirel, Selda Demirel-Kocar und Murat Kaya (v.l.) vor dem Liebig-Hotel: Mehr als 30 einzelne Hotelzimmer mit Dusche stehen zur Verfügung, abgepacktes Essen wird geliefert und kann im Zimmer verzehrt werden. (Foto: Leyendecker)

GIESSEN - Die gesamte Woche über dominierte eine Kältewelle die Region, wie man sie lang nicht mehr erlebt hatte. Das Thermometer sank teilweise auf unter minus 15 Grad, Besserung war die gesamte Woche nicht in Sicht. Für Obdachlose kann die eisige Kälte lebensgefährlich werden. Nicht nur aufgrund der Corona-Pandemie seien gerade die Obdachlosen am schlimmsten dran, der Frost verstärke die prekäre Situation noch weiter. Direkte Hilfe kommt nun aus einer Branche, die selbst unter der Pandemie stark zu leiden hat.

Das Liebig-Hotel öffnet seine Pforten für Obdachlose, die Schutz vor der Kälte suchen. Mehr als 30 einzelne Hotelzimmer mit Dusche stehen zur Verfügung, abgepacktes Essen wird geliefert und kann im Zimmer verzehrt werden, Der Inhaber des Liebig-Hotels, Murat Kaya, konnte nach Absprache mit dem Ordnungsamt diese Möglichkeit für Schutzsuchende schaffen. Unterstützt wird er dabei von Selda Demirel-Kocar und ihrem Bruder Hüseyin Demirel. „Die Situation schmerzt und das alles passiert vor der eigenen Haustür“, erzählt Kaya im Gespräch.

Ein Gespräch mit seiner Frau über die Not der Menschen auf der Straße war der Grundpfeiler für die Idee, das Hotel für Schutzsuchende zu öffnen. „Der Platz ist da, wenn nicht jetzt, wann dann“, erzählt der Hotelier. Die Entscheidung sei auch eine Frage der Menschlichkeit, meint Demirel-Kocar. „Für mich als Frau sind obdachlose Frauen ein wichtiges Thema. Das ist gleichzeitig oft unbekannt“, so die Juristin. So beschloss man, sich an Ordnungsdezernent Peter Neidel zu wenden und um die Genehmigung zu bitten. Als das Hygienekonzept stand, wurde die Erlaubnis zügig erteilt. Das Angebot im Hotel werde stark in Anspruch genommen, erzählen die Organisatoren.

Auch bei der Essensversorgung hat sich Kaya etwas einfallen lassen. Gemeinsam mit seinem Bruder betreibt er das Primecut in Gießen. „Wir versorgen die Hilfsorganisationen mit Essen, wo es benötigt wird. Das ist unsere zweite Aktion“, erzählt der Geschäftsmann stolz. Kurze Zeit später kommt eine Schutzsuchende ins Hotel und erzählt, dass die Diakonie sie geschickt habe. Hüseyin Demirel nimmt die Dame in Empfang, fragt nach ihren Daten und begleitet sie dann auf das Zimmer. Währenddessen bedankt sich die Frau mehrfach und betont, wie glücklich sie über das Angebot ist.

„Wir haben leere Zimmer, die Leute schlafen auf der Straße, das geht gar nicht“, erzählt Kaya und Tränen schimmern in seinen Augen. Er ist sichtlich bewegt und stolz darüber, dass seine Aktion so intensiv wahrgenommen wird. Die 69-jährige, die ihren Namen nicht nennt, zeigt sich über die Aktion sehr dankbar. „Das tut nicht jeder, vielen Dank für die Aktion. Das ist oberspitze, was Sie hier machen“, wendet sie sich an Kaya. „Die Leute denken verkehrt, für uns wird die Situation nicht besser“, meint sie. Sie habe in den vergangenen eineinhalb Wochen nur positive Menschen erlebt. „Ich habe das noch nie so erlebt. Freundlich, menschlich, zuvorkommend, einfach super“, resümiert sie ihre Erfahrungen. Dass sie diese Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bekomme, darüber ist sie dem Organisator sehr verbunden.

Breite Unterstützung

Auch die Essensversorgung ist für den Unternehmer ein wichtiges Thema. Zusammen mit der Tafel kümmere er sich um die Essensversorgung, nicht nur für das Hotel oder die Diakonie, sondern auch für auswärtige Vereine. „Ab dieser Woche verteilen wir beispielsweise auch Obst“, so Kaya. Besonders der Zusammenhalt und die Solidarität seien während Corona stärker geworden, meint Demirel-Kocar. „Corona stärkt das eigene Engagement, ich finde das sehr bewundernswert“, meint die Unterstützerin. Was die Kostenfrage angeht, bleibt Kaya entspannt. „Ich habe andere Möglichkeiten, weil das Hotel ja leer steht. Uns wird sehr viel Unterstützung angeboten“, resümiert er. Privat- und Geschäftsleute hätten ihre Hilfe angeboten, die Aktion kommt in der Bevölkerung gut an. Dass das ganze Konzept kostenlos ist, darauf legt der Unternehmer großen Wert. „Mir ist es wichtig, den Menschen zu helfen. Das kann jeder tun, auch mit kleinen Dingen.“, meint Kaya.