Diskussion mit OB-Kandidaten zur Sportförderung

GIESSEN - Die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl nimmt der Sportkreis Gießen zum Anlass, mit den Kandidaten über die Sportentwicklung in der Stadt Gießen zu sprechen und lädt alle Interessierten zum Austausch für Mittwoch, 18. August, ab 19 Uhr ins Bürgerhaus Kleinlinden ein. Insbesondere sollen die Themen kostenfreie Nutzung der Sportstätten, ? Sanierung, Modernisierung und Neubau von Sportstätten, ? Sportförderung sowie Zusammenarbeit Schulen, Kindergärten und Sportvereine angesprochen werden. Um Anmeldung wird bis zum 16. August per E-Mail an info@sportkreis-giessen.de gebeten.