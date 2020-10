Diskussion um Kinderspielplatz im Gießener Flussstraßenviertel

Umgestaltung verschoben: Dieses Areal an der Werrastraße soll ein Spielplatz mit altersgemäßen Bereichen werden. Foto: Schäfer

GIESSEN. Sollte ein Kinderspielplatz mit Laternen ausgerüstet sein oder nicht? In der Sitzung des Runden Tisches Flussstraßenviertel war man diesbezüglich sehr unterschiedlicher Meinung. Sylvia Holzmann vom Gartenamt vertrat die Meinung, dass es generell keine Beleuchtung auf Spielplätzen geben solle. "Die Kinder haben heimzugehen, wenn es dunkel wird".

Dies wurde von einigen Teilnehmern anders gesehen. Nach dem Motto: 'Im Dunkeln lässt sichs gut munkeln' würde der Platz von unliebsamen Gestalten bevölkert, die man da nicht haben wolle. Dem entgegnet wurde, dass gerade das Licht diese Leute anziehen würde. Das Diskussionsthema galt dem Platz auf dem Gelände, wo ehemals die Schreinerei Möll angesiedelt war. Deren Gebäude sind seit geraumer Zeit abgerissen.

Das Areal, sehr wüst, mit überwachsenen Erdanhäufungen und einigen alten, hohen Bäumen, liegt zwischen den Häusern der unteren Werrastraße und der Marburger Straße, direkt hinter zwei Häusern auf der nördlichen Straßenseite des Schwarzlachweges. Eine Zufahrt existiert direkt hinter der ehemaligen Sparkassenfiliale vom Schwarzlachweg her.

Einen die letzten Jahre vernachlässigten Kinderspielplatz gab es früher am Straßenknick der Fuldastraße, wo derzeit mit der Hausnummer 4 ein Mehrfamilienhaus durch die Wohnbau errichtet wird. Das Areal des Kinderspielplatzes war Eigentum der Stadt und wurde der Wohnbau verkauft. Im Gegenzug wurde das Grundstück der einstigen Schreinerei Möll, das der Wohnbau gehörte, von der Stadt angekauft, die hier einen neuen Kinderspielplatz errichten möchte. Der geteerte 25 Meter lange Weg zu diesem Platz gehört nach wie vor der Wohnbau. Die beiden Häuser Schwarzlachweg 43 und 45 links der Zufahrt sollen abgerissen werden und dem Neubau einer Pflegeeinrichtung weichen.

Wie aber soll nun dieser neue Kinderspielplatz gestaltet werden? Dies erläutert Holzmann, verantwortlich für dessen Planung, den Anwesenden. Die etwas niveautiefer liegende Fläche soll aufgefüllt werden. "Von der Werrastraße aus wird es keine abfallende Böschung mehr geben." Eingefriedet werden soll der Spielplatz, der an keine Straße angrenzt, mit einem ein Meter hohen Zaun. Zwei Spielbereiche für Jüngere (drei bis sechs Jahre) und Ältere (sechs bis zwölf) sollen altersgemäß eingerichtet werden. Hochstämmige Bäume sollen der Beschattung dienen. Ob der alte Baumbestand erhalten bleibt, wurde nicht kommuniziert. Auch zum Baubeginn gab es keine Informationen, da kein dafür kompetenter Vertreter aus dem Rathaus zur Sitzung erschienen war. "Alle Ansprechpartner der Stadt zu diesem Punkt waren verhindert oder kurzfristig erkrankt", hieß es. Eigentlich sollte in diesem Herbst mit der Umgestaltung begonnen werden; wahrscheinlich nun doch erst im nächsten Frühjahr.

Anwohner der Marburger Straße, deren Schlafzimmer nach hinten in Richtung dieses Areals gelegen sind, beschwerten sich über fast allnächtliche Lärmbelästigungen. "Es ist untragbar, was da passiert. Nicht nur von 22 Uhr bis Mitternacht. Nein, bis morgens um sechs ist da Lärm." Dass es ein Umschlagplatz für Drogen ist, wurde gemutmaßt. "Man traut sich abends gar nicht in die Nähe." Allerdings soll es dort schon vor dem Abriss der Schreinereigebäude eine Szene - welche auch immer - gegeben haben, so Nordstadtmanager Lutz Perkitny.

Diese massiven Beschwerden von Anwohnern bestärkten Patrick Walldorf, 1. Vorsitzender des Nordstadtvereins, in seiner Ansicht: "Kein Licht zieht gerade die Leute an, die wir nicht haben wollen."

Verwiesen wurde auf die städtische Gefahrenabwehrverordnung und die notwendige kontinuierliche Überwachung durch Ordnungsamt und Polizei. Allerdings sieht Perkitny darin nur eine Lösung des örtlichen Problems, die eine Verdrängung der Szene an einen anderen Ort nach sich ziehe. "Die sind dann da zwar weg, aber nur woanders."