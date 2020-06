Diskussion um Miete in Gießener Seniorenzentrum

Die neuen Verträge im Vitanas Seniorenzentrum sorgen für Debatten. Foto: Scholz

GIESSEN (olz). Es könnte alles wieder in Butter sein im Seniorenzentrum Vitanas an der Lahn. Denn auf Nachfrage dieser Zeitung teilt der Konzern zu den neuen Mietverträgen mit: "Dabei handelt es sich selbstverständlich um einvernehmliche Vereinbarungen, zu keinem Zeitpunkt ist es unser Anliegen, unsere oft langjährigen Mieter 'über den Tisch zu ziehen'."

"Service Wohnen plus"

Stein des Anstoßes war eine Neuregelung der Verträge, auf die der Mieterverein hingewiesen hatte: Das betreute Wohnen wird auf "Service Wohnen plus" umgestellt. Bislang seien in den Verträgen die monatliche Kaltmiete, verschiedene Serviceleistungen und die Betriebskostenvorauszahlung vorgesehen. Dies ändere sich nun insoweit, als die bislang inbegriffene Servicepauschale separat erhoben und auf 285 Euro in der Basisversion angehoben werde, so der Mieterverein. Die Kaltmiete reduziere sich. Vitanas-Sprecherin Alexandra Sassy verweist auf eine deutschlandweite Anpassung beim Service Wohnen. "In der Vergangenheit gab es diesbezüglich kein einheitliches Konzept, was sich in der unternehmensweiten Darstellung und Verwaltung langfristig schwierig darstellt. Deshalb wurde das Konzept 'Vitanas Service Wohnen plus' entwickelt, das auf alle Standorte adaptiert werden soll", erläutert die Sprecherin. Ziel sei die Wiedererkennung an unterschiedlichen Standorten und vor allem die Sicherung der gleichen Qualität für alle Kunden. "Das Konzept beinhaltet drei verschiedene Pakete, die individuell und je nach Bedarf in Anspruch genommen werden können", erklärt Sassy. So entstehe ein Wohnen nach Maß, bei dem jeder wählen könne, wie viel Servicebedarf besteht. "Alles ist transparent und nachvollziehbar aufgeschlüsselt und dargestellt. Steigerungen der Personal- und Sachkosten sind einkalkuliert", führt die Sprecherin aus. Um das Konzept unternehmensweit einzuführen, sei es nötig, auch bestehende Verträge anzupassen. Vitanas setze aber natürlich auf einvernehmliche Vereinbarungen mit den oft langjährigen Mietern. Die neuen Verträge seien in die Entgeltbestandteile Kaltmiete, Nebenkosten und Grundpauschale gegliedert, verdeutlicht Sassy, die darauf verweist, dass in Gießen seit der Eröffnung des Hauses im Jahr 2014 keine Preisanpassungen vorgenommen worden seien.

Betroffenen Mietern rät der Mieterverein, die neuen Verträge nicht zu unterschreiben. Denn neben einer Steigerung der Kostenbelastung, die der Verein in der Basisversion in einem beispielhaften Fall nach Abzug der Kaltmietenreduzierung auf 200 Euro pro Monat beziffert, verweist er auf eine sogenannte Wertsicherungsklausel in den Altverträgen. Nach ihr ändere sich die Miete erst, wenn die allgemeinen Lebenshaltungskosten um mehr als zehn Prozent steigen. "Nach der Neuregelung kann die Miete fortan jederzeit im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht werden. Die Mieten steigen jedoch viel schneller als die Lebenshaltungskosten. Die Veränderung im neuen Mietvertrag ist aber erst bei genauem Hinsehen zu erkennen", sagt Stefan Kaisers, Vorsitzender des Mietervereins.