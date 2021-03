Diskussion zum Frauentag in Gießen: "Rollback der Geschlechter" beklagt

Fordern volle Parität in allen Gremien: die Teilnehmerinnen der Diskussionsrunde, zu der die Gießener Jusos und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen eingeladen hatten. Screenshot: Czernek

GIESSEN - Gießen. "Rollback der Geschlechter - Ein Symptom der Pandemie": Zu diesem aktuellen Thema hatten die Jusos Gießen und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen am Abend desInternationalen Frauentags zu einer Online-Diskussion eingeladen. Auf dem virtuellen Podium saßen Friederike Stibane, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gießen, Nina Heidt-Sommer, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Gießen (AsF) und Ina Daßbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Politik der Justus-Liebig-Universität. Sie widmeten sich der aktuellen Arbeitssituation und der sozialen Lage von Frauen nach einem Jahr Corona-Pandemie. Moderiert wurde die Veranstaltung von Liza Beci und Stefanie Kraft (Jusos Gießen).

Einigkeit herrschte darüber, dass die Pandemie die bereits bestehenden Probleme, wie bei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, noch verstärkt hätten. Heidt-Sommer sagte dazu, dass das traditionelle Rollenbild ein echtes Comeback gefunden hätte. Aufgrund der aktuellen Lage, in der viele Erwerbstätige in Kurzarbeit sind, würde natürlich derjenige, der weniger verdiene, entsprechend eher seine Stundenzahl reduzieren. "Und das sind häufig die Frauen", so Heidt-Sommer.

Frauen, wie Verkäuferinnen oder Pflegekräfte, hätten zwar im ersten Lockdown viel Applaus bekommen und wurden als systemrelevant eingestuft, die wirtschaftliche Anerkennung sei ihnen jedoch verwehrt geblieben. Daher fordert die AsF eine höhere Vergütung in diesen Arbeitsbereichen, damit sie auch für Männer attraktiver würden. Als besonders bemerkenswertes Negativbeispiel führte Heidt-Sommer an, dass das hessische Corona-Kabinett rein aus Männern bestünde und damit die Sichtweisen von Frauen deutlich unterrepräsentiert seien. Daher fordere die AsF die volle Parität in allen Gremien. "Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe", sagte sie.

Stibane stellte fest, dass innerhalb der Krise immer mehr an Ausweich- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder weggebrochen seien, ohne dass es dafür eine Lösung gegeben hätte. "Das Problem wurde individualisiert", sagte sie. "Homeoffice, Homeschooling und zusätzliche Kinderbetreuung: Die Frauen hätten es geschafft, irgendwie, und sei es auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit." Dies träfe in besonderem Maße auf alle Alleinerziehende zu. "Frauen müssen sich damit arrangieren und tun es auch", so Stibane.

"Finger in Wunde legen"

Ina Daßbach wies auf einen besonders prekären Punkt hin: "Wir haben tolle Wissenschaftlerinnen, die wir jedoch verlieren, weil es nicht möglich ist, Familie und Beruf zu vereinbaren, ohne sich zu zerreißen." Dies habe sich in der Pandemiezeit noch verschärft. In dieser Situation würden etliche Faktoren mitspielen, so Stibane: Es gäbe Väter, die ihre Frauen im Care-Bereich gerne unterstützen wollten. Doch dies würde auch immer noch von den jeweiligen Vorgesetzten abhängen, ob sie das mitmachen oder nicht. "Daher müssen wir nach wie vor den Finger in die Wunde legen", so Stibane. Als besonders kritisch wurde die Teilhabe an der Gremienarbeit gesehen.

"Viele Sitzungen finden nachmittags statt, da sind Frauen oft anderweitig gefordert. Gremienarbeit in jeder Form muss auch für Frauen möglich sein", betonte Daßbach und Heidt-Sommer ergänzte, dass die Tagungs- und Sitzungskultur sich an den Familienaufgaben anpassen müsse. Insgesamt wiesen die Diskussionsteilnehmerinnen auch auf die Gefahren hin, die Home-Arbeitsplätze mit sich bringen würden. Daßbach sah durch die Digitalisierung die Gefahr des Neoliberalismus als stärker werdend, da sich Arbeitsplatz und Familienzeit vermischen würde. Für die Wirtschaft sei diese Entwicklung allerdings erstrebenswert.

Liza Beci stellte die These auf, dass die frühkindliche Bildung verantwortlich für eine spätere Care-Arbeit sei. Daher bestätigten die Diskussionsteilteilnehmerinnen, dass man auf Dauer mehr auf eine diskriminierungsfreie Kommunikation achten solle, um die Gleichberechtigung von Anfang an voranzutreiben.