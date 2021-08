Diskussion zur Verkehrswende

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum Themenkomplex Verkehrswende lädt die Bundestagsfraktion der Linken unter dem Titel "Bus und Bahn statt Autobahn" für kommenden Mittwoch, 11.August, zu einer öffentlichen Diskussion ab 16.30 Uhr an den Kugelbrunnen ein. Die beiden hessischen Bundestagsabgeordneten und Verkehrspolitiker Sabine Leidig und Jörg Cezanne werden sich Fragen von Verbänden, Initiativen und Einzelpersonen stellen und mit diesen über Aufgaben und Forderungen an die Politik in der Kommune und in Berlin diskutieren.

Mitdiskutieren werden unter anderem lokale Vertreter von Fridays for Future, der Verkehrswende Gießen und des Lumdatalbahn e.V. Begleitet wird die Veranstaltung von der Gießener Band Turbo Sapienowa.