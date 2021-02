DKP reagiert auf Ablehnung von Deeg-Ehrung

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die DKP Gießen diskutierte auf ihrer letzten Vorstandssitzung über eine Pressemitteilung der CDU. In dieser begründeten die Gießener Christdemokraten ihre Ablehnung einer Ehrung der antifaschistischen Widerstandskämpferin Ria Deeg durch eine Büste in der Reihe „Gießener Köpfe“. Ihr Widerstand im Nationalsozialismus sei zwar zu würdigen, nicht aber ihre politische Arbeit in der Bundesrepublik. In der „später verbotenen DKP“ habe sie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte bekämpft.

Die CDU verwechsele hier die KPD mit der erst 1968 gegründeten DKP, teilt die DKP Gießen in einer Presseerklärung mit. Für konsequente Antifaschisten sei die Arbeit in der KPD und später der DKP die logische Fortsetzung des Widerstandes gegen den Nazi-Faschismus. „Die Wurzel des Faschismus war, ist und bleibt der Kapitalismus. Die Nazis haben 1933 die Macht nicht ergriffen, sie wurde ihnen von den politischen Kräften der Banken und Konzernen übertragen. Weder KPD noch DKP haben jemals gegen Demokratie, Freiheit und Menschenrechte gekämpft, in ihren Programmen wird man nichts dergleichen finden.“

Verboten worden sei die KPD 1956, weil sie die konsequenteste Kraft im Kampf gegen die Wiederbewaffnung gewesen sei. Wahre Demokratie und die Verwirklichung der Menschenrechte, auch der sozialen Rechte wie das Recht auf Arbeit, könne es erst dann geben, wenn nicht mehr Banken und Konzerne über die Lebensbedingungen von Millionen Menschen bestimmen können. Wenn politische radikale Menschen in Gießen nicht geehrt werden dürfen, wie die CDU meint, dann müsse auch die Büste von Georg Büchner wieder entfernt werden. „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ hatte dieser im Hessischen Landboten gefordert und musste deswegen aus Hessen fliehen.