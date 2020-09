DLRG-Baustelle:Erneut Diebstahl und Vandalismus

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). In der Nacht von Donnerstag, 24., auf Freitag, 25. September, gab es einen Einbruch mit Vandalismus auf der Baustelle des neuen DLRG-Gebäudes im Uferweg. Um auf das Gelände zu gelangen, wurden am Bauzaun an zwei Stellen die Verbindungsschellen gelöst. Bei der Tat wurde eine Kabeltrommel der DLRG entwendet, das Benzin aus dem Aufzug der Dachdeckerfirma abgezapft und einige Kabel durchtrennt, berichtet der Vorsitzende der DLRG-Kreisgruppe, Alexander Sack, in einer Pressemitteilung. Ob noch weiteres Material von auf der Baustelle arbeitenden Handwerksfirmen entwendet wurde, könne derzeit noch nicht genau gesagt werden.

Alexander Sack zeigt sich sehr verärgert über den Vorfall, zumal es nicht der erste dieser Art sei. So wurden Mitte Juni rund 35 Meter Stromkabel zwischen dem Trafo in der Schützenstraße und der Baustelle im Uferweg geklaut. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben kann, wird von der Kreisgruppe gebeten, sich bei der Polizei in Gießen zu melden.