Doch kein Drive-in für Kamelle der Gießener Fassenachter

Der große Elferratswagen muss wegen der Entscheidung des Gesundheitsamts in der Halle bleiben. Foto: Wißner

GIESSEN - Burger und Brötchen zu besorgen, ist per Drive-in erlaubt, Kamelle abzuholen aber nicht - darüber ist der Elferrat der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV) sichtlich verstimmt. Das städtische Ordnungsamt hatte bereits sein Einverständnis für eine auf dem Gelände der SB-Union im Gewerbegebiet Gießen-West geplante Drive-in-Aktion gegeben. Allerdings untersagte nun das Gesundheitsamt des Landkreises die Aktion mit Hinweis auf die "Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessen". An diesem Samstag wollten die Elferräter mit ihrem Wagen auf dem Parkplatz zwei Stunden lang Kamellen, also Süßigkeiten in Form von Bonbons, Schokoriegeln und jeder Menge Konfetti, an Autofahrer verteilen und so Kinder und andere begeisterte Narren für den abgesagten Zug entschädigen. Dieser wäre unter normalen Bedingungen am Sonntag durch die Straßen gerollt.

Hygienekonzept erstellt

Einen vierstelligen Betrag wollten die Mitglieder des Hohen Rates der GFV, wie der Elferrat offiziell heißt, in den Kauf von Süßigkeiten investieren, wobei auch die SB-Union eine großzügige Kamelle-Spende angekündigt hatte. Die GFV als Verein hatte ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt. Das Prinzenpaar Prinz Sebastian I. und Prinzessin Carina I. wollte wie auch Zugmarschall Bernd Hachenberger vor Ort sein. Für all das war ein Hygienekonzept erstellt worden. Wie Elferratssprecher Andreas Trommer erläuterte, hätte die Edeka-Gruppe 70 Prozent ihres Parkplatzes zur Verfügung gestellt. Dieser wäre von den Kundenparkplätzen abgetrennt worden. "Der Termin wurde gezielt auf einen Samstag gesetzt, da an Samstagen die SB-Union nur bis 14 Uhr geöffnet hat und zurzeit Corona-bedingt so gut wie nichts los ist."

Auf dem abgesperrten Parkplatzbereich sollte ein Drive-in-Areal geschaffen werden und der Elferratswagen Aufstellung nehmen. Um diesen herum wären die Fahrzeuge gefahren und hätten durch ein Rohr die Kamellen durchs Autofenster hineingeworfen bekommen. In dem Hygienekonzept wurde strikt darauf geachtet, dass sich in diesem Bereich auf jeweils zwei Positionen nicht mehr als zwei Personen aufhalten. Auch auf dem Elferratswagen sollten nur wenige Elferräter auf Abstand unter Beachtung der AHA-Regel stehen. Ein Leitsystem- und Abgrenzungsständer sowie Trassierbänder sollten als Abgrenzungen dienen. "Das Wurfgut (Kamelle) wird entweder in das Auto geworfen oder auf einem 1,50-Meter-Stiel oder über ein 1,50 Meter langes Fallrohr in die Fahrzeuge übergeben. Die Sicherstellung des Mindestabstands von 1,50 Meter wird durch Beschriftungen des Bodengrundes und in Form von Teppichen mit der Aufschrift '1,50 Meter Mindestabstand' sowie durch ein übersichtliches Leitsystem für PKWs kenntlich gemacht", heißt es im Planungsentwurf. Keinesfalls zu beanstanden wäre wohl die geplante Beschallungsanlage, die das gesamte Vorhaben mit karnevalistischer Musik unterstützen sollte.

Und weiter heißt es im Entwurf: "Der Besucher der Drive-in-Area wird durch 11er-Ratsmitglieder darauf hingewiesen, im Drive-in-Bereich das Auto nicht zu verlassen und den von uns durch Kreidemarkierungen auf die Straße gebrachten Parkour einzufahren und wieder zu verlassen. Die Zufahrt in den Drive-in-Bereich ist nur für Pkw zugelassen. Zweirädrige Fahrzeuge oder Lkw sind von der 11er-Rats-Aktion ausgeschlossen." Bei Verstoß gegen die Verhaltensregeln wäre eine entsprechende Ermahnung über Lautsprecher erfolgt. Auch hätten die Fahrzeuge nicht verlassen werden dürfen.

Während das Ordnungsamt "in dem vorliegenden Konzept keinen Handlungsbedarf sieht, da es Corona-konform und die Aktion ein ganz normaler Drive-in wie in einem bekannten Schnellrestaurant ist", erteilte das Kreisgesundheitsamt keine Genehmigung.

Gegen Landesverordnung

Wie Pressesprecher Dirk Wingender erläuterte, "ist der von der Gießener Fassenachts-Vereinigung geplante und kurzfristig beantragte Drive-in-Karnevalszug nach der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung nicht zulässig. Veranstaltungen sind demnach ausnahmsweise nur dann möglich, wenn ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Dies ist hier durch den reinen Unterhaltungscharakter nicht gegeben". Zudem verweist Wingender auf eine Videokonferenz mit Landrätin Anita Schneider, dem GFV-Vorsitzenden Arndt Niedermayer, dem Seniorenbüro der Stadt Gießen und dem Gesundheitsamt zur Abstimmung anderer Formate gerade mit Blick auf die Seniorenheime. Darin wurden auch Ideen für digitale Formate angesprochen, die einige Karnevalsvereine im Kreis bereits planen. "Als Landkreis werden wir versuchen, über unseren eigenen Social-Media-Auftritt zusätzlich darauf aufmerksam zu machen und Aktive zu vernetzen", heißt es.

Dies kann Trommer so keinesfalls akzeptieren, sei es doch in dieser Videokonferenz um eine ganz andere Planung gegangen und nicht um die beantragte Drive-in-Ersatzzug-Veranstaltung. Zudem hatten sich die Elferratsmitglieder bereits vorbeugend mit dem Umgang eines Rückstaus befasst, der etwa durch die Ausgabe von Zeittickets gänzlich hätte vermieden werden können. Wieder einmal zeige sich, dass mit närrischen Ideen, ebenso wie bei der Umsetzung von Corona-Einschränkungen, unterschiedlich umgegangen werde, beklagt man und nennt Gegenbeispiele: So wurde etwa in Staudt im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz ein zweitägiger Karnevals-Drive-in und in Köln ein närrischer Drive-in im Autokino (mit 600 Autos) durch die Behörden genehmigt.