Doch kein "Late-Night-Shopping" am 27. November in Gießen

GIESSEN - Auf die üblichen verkaufsoffenen Sonntage musste der Gießener Einzelhandel in diesem Jahr verzichten. Zumal aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin das dazu erforderliche Marktgeschehen ("Sport in der City", Krämermarkt) fehlte. "Dabei wird jede Sonntagsöffnung, wird jeder Euro dringend gebraucht", hatte Markus Pfeffer, Geschäftsführer des BID Seltersweg, Ende August betont. Trotzdem sollte insbesondere nicht auch noch das Weihnachtsgeschäft gefährdet werden. Als Ausgleich war darüber nachgedacht worden, am 27. November, dem "Black Friday", zu einem "Late-Night-Shopping" in die Innenstadt einzuladen. Angesichts der jüngsten Dynamik beim Infektionsgeschehen sind nun allerdings auch diese Pläne vom Tisch. "Das ist leider nicht darstellbar, das Risiko ist einfach zu groß, da müssen wir die Bälle flach halten", bedauert Markus Pfeffer im Gespräch mit dem Anzeiger. Zudem wäre wohl zu erwarten, dass wegen der aktuell geltenden Einschränkungen dieses zusätzliche Einkaufsangebot nicht die erhoffte Frequenz bringt.