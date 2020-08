Doktorandin der JLU Gießen: Sinti und Roma im Deutschunterricht behandeln

Jeanne Flaum ist davon überzeugt, dass gerade in den Schulen über die Verfolgung und Ausgrenzung von Sinti und Roma gesprochen werden sollte. Foto: privat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Das mörderische Treiben hat das Mädchen nur knapp überlebt. Denn es war zu klein und schien nicht genug arbeiten zu können. Also wurde Ceija sogleich "aussortiert". Verzweifelt bettelten ihre Mutter, die Schwester und Brüder um den Verbleib der Elfjährigen, versicherten, dass sie deutlich älter sei und verwiesen auf den "Test" mit einer schweren Schaufel. Und das Wunder geschah. Sie durfte tatsächlich die Seiten wechseln, kam "vom Tod zum Leben" und mit auf den Transport nach Ravensbrück. Auch der zehnjährige Hugo konnte mit "Mama und den Geschwistern" den Gaskammern und Krematorien rechtzeitig entrinnen. Bevor SS-Schergen am Abend des 2. August 1944 das "Zigeunerlager" in Auschwitz-Birkenau liquidierten und die noch verbliebenen 2897 Sinti und Roma - vor allem Kinder, kranke und ältere Menschen - ermordeten.

Seit vielen Jahren gilt die Eliminierung des "Lagerabschnitts B II e" als Internationaler Gedenktag an den Völkermord an den Sinti und Roma. Fest verankert im nationalen Gedächtnis der Bundesrepublik ist dieses Datum indes nicht. Auch wenn das Europäische Parlament im Jahr 2015 den 2. August zum "Europäischen Holocaust-Gedenktag für die Roma" ausgerufen hat, um damit - endlich - an die geschätzt 500 000 Angehörigen der Minderheit zu erinnern, die in den Ländern unter Herrschaft der Nationalsozialisten ihr Leben verloren. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns viel mehr mit diesem Gedenktag auseinandersetzen", sagt Jeanne Flaum von der Justus-Liebig-Universität (JLU). Gerade vor dem Hintergrund, dass Antiziganismus als eine Form des Rassismus in der Gesellschaft weit verbreitet ist. "Wir müssen uns mit diesem Thema nicht nur wissenschaftlich, sondern vor allem auch in den Schulen beschäftigen", ist die 30-Jährige überzeugt. In ihrer Promotion möchte die Absolventin des Lehramtsstudiums für Gymnasien folglich "literaturwissenschaftliche und didaktische Grundlagen für eine stärkere Beachtung von Zeugnissen von und über Sinti und Roma im Deutschunterricht legen".

"Marginalisierte Opfergruppe"

Zunächst geht es auch um eine Bestandsaufnahme: Die Rahmen- und Lehrpläne des Faches aller Bundesländer sollen analysiert werden, um herauszufinden, wo und - wenn überhaupt - wie das Thema bereits fixiert ist und im Unterricht umgesetzt wird. Schließlich hat sich die Bundesrepublik vor 22 Jahren im "Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten" dazu verpflichtet, über Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma in Bildungseinrichtungen zu informieren. "Dieser Aufgabe sind besonders Schulen nur unzureichend nachgekommen", betont Jeanne Flaum. Eine "erste Stichprobe" stützt diese Feststellung: In den gymnasialen Lehrplänen für Deutsch in Hessen "wird bislang nur an zwei Stellen eine Lektüreempfehlung zur Geschichte der Sinti und Roma gegeben". Dabei sei die Aufnahme des Themas von zentraler Bedeutung für eine vielfältige, tolerante und demokratische Ausbildung.

Fotos Jeanne Flaum ist davon überzeugt, dass gerade in den Schulen über die Verfolgung und Ausgrenzung von Sinti und Roma gesprochen werden sollte. Foto: privat Auschwitz am 2. August 1944: Das Gemälde von Ceija Stojka erinnert an die Liquidierung des "Zigeunerlagers"mit fast 3000 Ermordeten. Repro: Matthias Reichelt (Berlin) 2

Geplant ist zudem, Kontakte zur Kultusministerkonferenz, zu Schulämtern und Schulen zu knüpfen, um einen detaillierten Überblick über Unterrichtsprojekte zu erhalten. Darüber hinaus möchte die Doktorarbeit auch Zeugnisse über die Ausgrenzung und Ermordung der Minderheit während der NS-Zeit und ihre Geschichte bis heute in den Mittelpunkt rücken. Ausgewählt hat Jeanne Flaum für diese wissenschaftliche Untersuchung den 1988 publizierten Erinnerungsband "Wir leben im Verborgenen" der Österreicherin Ceija Stojka sowie ",Denk nicht, wir bleiben hier!' Die Lebensgeschichte des Sinto Hugo Höllenreiner" von Anja Tuckermann aus dem Jahr 2007. Hinzu kommt mit der Erzählung "Abschied von Sidonie", die Erich Hackl 1989 veröffentlicht hat, eines der wenigen Werke über Sinti und Roma, das mittlerweile konkret in einzelnen Rahmenplänen des Fachs Deutsch erwähnt wird, berichtet Jeanne Flaum im Gespräch mit dem Anzeiger. Diese Zusammenstellung basiert auf den "ganz unterschiedlichen literaturwissenschaftlichen Settings" - einem autobiographischen und einem biographischen Bericht in Co-Autorenschaft sowie einer fiktionalisierten Dokumentarerzählung.

Noch nicht ganz zehn Jahre alt war Ceija Stojka, als sie im März 1943 mit Mutter und Geschwistern ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt wurde. Die Familie gehört zu den Lovara, eine zu den Rom-Völkern zählende Volksgruppe in Österreich. Der Titel "Wir leben im Verborgenen" muss dabei wörtlich verstanden werden. Denn schon vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten und auch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich die als "Zigeuner" verfolgten Roma und Sinti mit tradierten Vorurteilen konfrontiert. Ihr Vater war bereits 1941 in die Konzentrationslager Dachau, Neuengamme und Sachsenhausen transportiert und 1942 in der "Euthanasie"-Anstalt Hartheim ermordet worden. Nach der Selektion vor der Liquidierung des "Zigeunerlagers" kam sie mit ihrer Mutter und der Schwester erst nach Ravensbrück und anschließend nach Bergen-Belsen, wo sie von den Briten befreit wurden. Die Brüder überlebten die KZ Buchenwald und Flossenbürg. Von rund 200 Angehörigen konnten nur sechs Personen der Vernichtung entrinnen.

Erst zwölf Jahre alt war Hugo Höllenreiner aus München, als auch er in Bergen-Belsen das Kriegsende erlebte. Drei Jahre lang war er zuvor in Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, und Mauthausen eingesperrt worden, musste er gemeinsam mit seinem Bruder Manfred schier unbeschreibliche Angst, ständigen Hunger und entsetzlichen Durst erdulden. Das martialische Gebrüll der SS und die Schmerzensschreie der Kinder bei den Menschenversuchen von Josef Mengele hat er ebenfalls nie vergessen. Denn auch er und Manfred zählten zu den Opfern des "Lagerarztes". Insgesamt 36 Angehörige seiner Familie wurden allein im "Zigeunerlager" in Auschwitz-Birkenau ermordet.

"Ich bin selbst auf das Thema beim Lesen dieses Buches auf einer Exkursion nach Auschwitz vor zwei Jahren aufmerksam geworden", berichtet die Literaturwissenschaftlerin. Zum einen habe sie die Form der Darstellung gefesselt, zum anderen musste sie selbst merken, "wie wenig Wissen ich über diese marginalisierte Opfergruppe habe". Und so stand schnell fest, dass sie die Lebensgeschichte von Hugo Höllenreiner in das Projekt aufnehmen werde.

Das Romamädchen Sidonie Adlersburg gelangte 1933 als Säugling in eine österreichische Pflegefamilie. Die politisch engagierten Eltern betrachteten die Kleine sofort als ihre eigene Tochter. Doch Sidonies Aussehen verriet ihre Herkunft und unterschied sich deutlich von dem ihrer Mitmenschen. Die Fürsorgebehörden entrissen das gemäß der NS-Ideologie "artfremde" Kind der Familie, die massiven Widerstand leistete, jedoch wieder und brachten es seiner leiblichen Mutter zurück. Nur mit dem Ziel, beide mit weiteren Angehörigen sogleich mit einem großangelegten Transport der österreichischen Roma und Sinti in das "Zigeunerlager" des KZ Auschwitz-Birkenau zu deportieren. Dort starb Sidonie 1943 - nach Aussage ihres Bruders, höchst traumatisiert durch den Verlust ihrer Bezugspersonen. Erich Hackl hat das Schicksal von Sidonie recherchiert - dabei auch Kontakt zu der Pflegefamilie aufgenommen und später den Bruder getroffen - und in einer Erzählung verarbeitet.

"Gerade in der Fiktion sehe ich eine große Chance", erläutert die 30-Jährige, die Germanistik, Politikwissenschaft und Geschichte studiert hat. "Mit Literatur kann man die Brücke von Vergangenheit zu Gegenwart bauen, sich durch den Perspektivwechsel viel tiefer in eine Person hineinversetzen und nachvollziehen, was diesem Menschen passiert ist und wie er sich gefühlt hat." Durch Fiktion lassen sich exemplarische Lebensgeschichten vermitteln, diese befähigen Schüler wiederum zu Empathie und Fremdverstehen. Gleichwohl möchte Jeanne Flaum ihre Untersuchung "Seitenblicke" auf weitere bislang vernachlässigte Narrative von und über Sinti und Roma ausweiten: auf Wiedergutmachungsakten, Videointerviews und Zeitungsartikel. All das eigne sich besonders, um ferner einen regionalgeschichtlichen Bezug herzustellen. "Dabei denke ich natürlich auch an die Gießener Sintezza Anna Mettbach", ergänzt die 30-Jährige.

"Auf die vorherige Analyse aufbauend, werden literaturdidaktische Modell-Module entwickelt, die auf die Kompetenzerwartungen und Lernziele der Klassenstufen 9 bis 12 abgestimmt sind", präzisiert die junge Wissenschaftlerin. Diese sollen Lehrkräften als zielgruppenorientierte Angebote dienen, um diesen Stoff gewinnbringend in den Deutschunterricht zu integrieren. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, dass Jeanne Flaum mit ihrer Doktorarbeit dem "längst überfälligen Einzug" des Themas in bundesdeutsche Schulen verhilft, ist noch ungewiss. Denn die Finanzierung des Projektes ist nicht gesichert. "Ich habe mich schon bei zahlreichen Stiftungen um ein Stipendium beworben", schildert sie. Bislang ohne Erfolg. Noch hat sie bis Februar 2021 einen Vertrag als Mitarbeiterin der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der JLU.

"Klar ist für mich, dass ich die Promotion nicht nebenbei machen kann." Neben einem Vollzeitjob. Deshalb hofft sie weiter auf eine ausreichende finanzielle Förderung. Darüber, ob die Schwierigkeiten, Geldgeber zu überzeugen, eventuell mit dem Gegenstand der Arbeit zusammenhängen, möchte Jeanne Flaum nicht spekulieren.

Finanzierung noch ungewiss

Fest aber steht, dass an verschiedenen Orten in Deutschland und Europa am 2. August an den Völkermord zurückgedacht wird. Auch wenn die Fahrt zu der traditionellen Gedenkfeier, die der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma seit 1985 für Überlebende und ihre Familien sowie junge Sinti und Roma organisiert, diesmal einem virtuellen Erinnern weichen muss. Es ist "nur eine kleine Kranzniederlegung mit begrenzter Beteiligung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau möglich", heißt es auf der Homepage des Zentralrates. Eine Lesung mit Podiumsgespräch wird es am Sonntagnachmittag an der Gedenkstätte des früheren Zwangslagers Berlin-Marzahn geben und am Abend eine Zusammenkunft mit Musik, Lichtinstallation sowie "Erinnerungssplittern" und "Gegenwartssplittern" am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in unmittelbarer Nähe des Reichstags. Und womöglich stößt das Thema der Doktorarbeit von Jeanne Flaum dank der Berichterstattung über diese Veranstaltungen schon bald auf ausreichende Hilfestellung.