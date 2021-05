Dokumente fürs Ausland fit machen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Ob Hochschulzeugnis, Geburtsurkunde oder Prüfungszeugnis einer Handwerkskammer – oft werden deutsche Dokumente im Ausland nur anerkannt, wenn sie vorher von einer Behörde beglaubigt wurden. Denn eine Legalisation bestätigt die Echtheit des Siegels und der Unterschrift auf dem Papier. In Mittelhessen ist das Regierungspräsidium Gießen (RP) genau dafür zuständig und für alle Fragen rund um das Thema der richtige Ansprechpartner. Allein in den vergangenen zwölf Monaten erteilte das RP insgesamt 1601 solcher Legalisationen.

„Bei Beglaubigungen deutscher Dokumente für ausländische Behörden handelt es sich um ein komplexes Thema. Das RP steht den Bürgern deshalb beratend zur Seite“, sagt Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich. Die Zahlen zeigen: Legalisationen bleiben auch in Zeiten von Corona ein gefragtes Thema. Wer von den zuständigen ausländischen Stellen die Notwendigkeit einer Legalisation bestätigt bekommen hat, sollte sich daher zeitnah darum bemühen, dass sie erteilt wird. „Generell wird zwischen zwei verschiedenen Arten der Legalisation unterschieden“, berichtet RP-Mitarbeiterin Julia Nowey: Der Apostille nach dem Haager Übereinkommen von 1961 sowie der Beglaubigung.

Bei der Apostille handelt es sich um ein vereinfachtes Verfahren, nach dessen Abschluss die Legalisation direkt bei ausländischen Behörden vorgelegt werden kann. Der Beglaubigung folgt nach der Ausstellung noch eine Überbeglaubigung des Generalkonsulats oder der Botschaft des Ziellandes. Welche Art der Legalisation erteilt werden kann, richtet sich nach internationalen Abkommen. „Hierfür kann das Regierungspräsidium Gießen auf eine Übersicht sämtlicher Ländervorschriften zugreifen“, sagt die RP-Mitarbeiterin.

Besser frühzeitig anfragen

Um Zeit und unnötige Wege zu sparen, empfiehlt Julia Nowey deshalb, sich zunächst telefonisch mit dem RP in Verbindung zu setzen: „So kann vorab geprüft werden, ob noch weitere Stellen beteiligt werden müssen. Oder ob die Legalisation sogar von einer anderen Behörde erteilt werden muss, zum Beispiel den jeweiligen Landgerichten für gerichtliche Dokumente aus deren Bezirken oder etwa auch das Bundesverwaltungsamt in Köln bezüglich Urkunden von Bundesbehörden.“ Etwaige Stolpersteine und Probleme könne man so umgehen. „Insbesondere bei Ereignissen, die terminlich gebunden sind, wie zum Beispiel einer bevorstehenden Hochzeit oder dem Beginn eines Auslandsemesters, sollte man kein Risiko einer Verzögerung eingehen“, rät Nowey.

Interessierten Bürgern hilft die RP-Mitarbeiterin gerne weiter. Sie ist erreichbar unter 0641/303-2217 oder unter julia.nowey@rpgi.hessen.de. Generell können Dokumente persönlich oder auf dem Postweg übermittelt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen ist der Postweg derzeit die bessere Wahl. Hierfür empfiehlt es sich, das auf der Homepage des RP hinterlegte Formular herunterzuladen und auszufüllen, da dort alle relevanten Informationen erfragt werden. Weitere Infos sind unter www.rp-giessen.hessen.de im Bereich „Inneres & Arbeit“ zu finden.