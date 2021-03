Dominik Erb wird Fraktionschef

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die neue Stadtverordneten der Gießener FDP haben Dominik Erb in ihrer konstituierenden Sitzung einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Dr. Klaus Dieter Greilich, der nicht erneut kandidiert hatte. Seit 2016 hat der 27-jährige Jurist als ehrenamtlicher Stadtrat im Magistrat gesessen. Zudem führt er den FDP-Stadtverband. "In den kommenden Wochen wird sich zeigen, in welcher Rolle wir als Freie Demokraten in den nächsten fünf Jahren auftreten werden. Wir stehen für Sondierungsgespräche zur Verfügung und sind bereit, Verantwortung in einer neuen Koalition zu übernehmen. Allerdings nicht um jeden Preis. Letztlich entscheiden allein die Inhalte und eine künftige Regierungsbeteiligung muss sich daran messen lassen, ob sich auch wesentliche Punkte unseres Wahlprogramms im Koalitionsvertrag wiederfinden", betont Erb in einer Pressemitteilung und versichert zugleich, "mit Leidenschaft für unsere Ideen zu streiten". Neben dem Fraktionsvorsitz soll Dominik Erb die Liberalen im Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss sowie im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur vertreten. Der scheidende Fraktionschef Klaus Dieter Greilich werde künftig als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Schatzmeister der Fraktion fungieren sowie im Ausschuss für Soziales, Sport und Integration tätig sein. Dr. Martin Preiß wurde erneut für den Ausschuss Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr nominiert.