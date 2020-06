Dominik Reh veröffentlicht Single

Neues Projekt unter altem Spitznamen: Dominik Reh. Foto: Anthony Jole

giessen (sgl). In den vergangenen Jahren sorgte er zusammen mit Marius Fietz und dem Bandprojekt "Marspol" für Aufsehen, nun holt der Gießener Musiker Dominik Reh zum nächsten großen Wurf aus: Mit "Where is love" erschien an diesem Wochenende die erste vielversprechende Single seines Soloprojektes "Twocolouredman".

Schon seit Anfang des Jahres zeichnete sich ab, dass neues Material von Reh zu erwarten ist. Coverversionen bekannter Pop-Hits wie "Fix you" von "Coldplay", "No time to die" von Billie Eilish oder auch John Lennons "Imagine" machten klar, wohin die Reise für den Musiker geht: Der Gießener steht erstmals selbst am Mikrofon und singt. Doch nicht nur das: "Twocolouredmen" ist ein Solo-Projekt, bei dem zu 100 Prozent Dominik Reh drinsteckt: "Ich mache alles selber", sagt er. Und wenn der junge Mann "alles" sagt, dann meint er "alles". Alle Instrumente auf seinen Produktionen hat er selber eingespielt - allein für die Schlagzeugparts, die im Northroad Recording Studio von Nils Enners in Breitenbach entstanden sind, hat er wochenlang geübt. Den "Rest" beherrscht er sowieso und ein Klavier hat er auch zu Hause stehen. "Weite Teile der Songs entstehen in meinem Wohnzimmer", erzählt er. Auf die erste Single "Where is love" sollen bis Ende des Jahres etliche weitere folgen, bevor sich die Hörer dann auf ein Album freuen können.

Rehs erster nun vorgestellter Song erscheint als stimmiges Gesamtkunstwerk mit einem stilvollen und durchdachten Videoclip. "Es geht mir um das Gefühl, das transportiert wird", sagt er. Das Thema Sehnsucht sei der rote Faden, aber es gehe auch ein wenig um Nostalgie. Entsprechend ist die Atmosphäre des Videos geraten: Reh hat viele Stunden damit zugebracht, auf YouTube nach passendem Material zu suchen. "Ich mag den Look und die Bildsprache von 8- und 16-Millimeter-Filmen", sagt er - und hat entsprechende Bildschnipsel herausgesucht, von einem Raketenstart über Familienaufnahmen bis hin zu Straßenimpressionen aus San Francisco. Allein die Recherche und das Anfragen der entsprechenden Nutzungslizenzen hat viele Stunden Zeit in Anspruch genommen.

Und zwischen all den nostalgischen Aufnahmen taucht immer wieder Reh selbst im Video auf - mal am Klavier sitzend, dann singend durch die Natur auf der Hohen Warte in Gießen spazierend. Abgerundet wird der Clip von Time-Lapse-Sequenzen des nächtlichen Sternenhimmels.

Die Musik von "Where is love": gefühlvoller Indie-Pop mit hohem, teils klagenden und immer gefühlvollen Gesang. Intim, aber trotzdem ganz weit ob der ausladenden Gitarrenparts, wie man es schon von "Marspol" kennt. Unweigerlich fühlt man sich, auch wegen des kantigen, hohen Gesangs, an "Coldplays" Frontmann Chris Martin erinnert. Und ein klein bisschen 80er-Sounds stecken auch wieder mit drin.

Der Unterschied zu früheren Stücken: "Twocolouredman ist ein Solo-Projekt. Das habe für Reh bedeutet, keine Kompromisse machen zu müssen. "Das bin zu 100 Prozent ich, das ist die Musik, die ich machen will". Entsprechend sind bereits über 40 Songideen entstanden. Inspiriert ist Reh tatsächlich von Coldplay, hinzukommen stilistische Anleihen bei Billie Eilish oder "Tame Impala".

Der Gießener will seine eigenen Stücke natürlich mit einer Band auf die große Bühne bringen, aber auch klein und intim soll das Ganze funktionieren: Aktuell denkt er daher über Straßenkonzerte nach. "Ein Song ist sowieso nur dann wirklich gut, wenn er mit nur einem Instrument - wahlweise Klavier oder Gitarre - wirkt", sagt der charismatische Musiker mit der blonden Lockenmähne. Doch nicht nur seine Musik und seine Frisur sind markant: Der Name "Twocolouredman" kommt nicht von ungefähr. "Das ist seit vielen Jahren mein Spitzname", sagt Reh und lächelt. Wer sich das Porträtfoto, welches die Single ziert, genauer anschaut, wird dessen Herkunft schnell erahnen. Der Song "Where is love" ist ab sofort auf allen gängigen Musikportalen verfügbar. Das Video ist auf YouTube zu sehen.