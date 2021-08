Jetzt teilen:

GIESSEN - SPD-Bundestagskandidat Felix Döring trifft morgen, 12. August, auf YouTube Simon Beckmann von der Jüdischen Gemeinde Gießen. "Wir feiern in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ein wunderbarer Anlass, um mit Simon Beckmann über die Arbeit der jüdischen Gemeinde in Gießen zu sprechen", so Döring zu der anstehenden Veranstaltung. Diese wird live ab 19 Uhr auf www.felix-doering.de/youtube übertragen.