GIESSEN - Gießen (red). In seiner Reihe "Felix Döring trifft..." spricht der SPD-Bundestagskandidat in seinem Livestream auf YouTube am heutigen Donnerstag mit Claudia Blum, Bürgermeisterin der Stadt Homberg/Ohm. Los geht es um 19 Uhr, einwählen kann man sich unter www.felix-doering.de/youtube.