Downhillstrecken auf dem Schiffenberg in Gießen

Was fliegt denn da? Auf zwei Mountainbikestrecken sind Sprünge möglich und nötig. Foto: Quelle RSG

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Als Christian Lengwenat im September 2018 zum Studium nach Gießen kommt, zieht es den gebürtigen Schwaben gleich auf den Schiffenberg. Der heute 24-Jährige begeisterte Mountainbiker hatte erfahren, dass sich auf dem Gießener Hausberg die einzige legale Mountainbike-Strecke im Umkreis befindet. "Leider war sie damals in einem schlechten Zustand", erzählt er im Interview. Bereits seit Jugendjahren ist Lengwenat dem Radsport verbunden, nahm als begabter BMX-Sportler an internationalen Wettkämpfen teil und wechselte schließlich zum Freeride-Sport, schreibt die Gießen Marketing GmbH. Auch mit dem Bau von Downhill-Strecken kennt sich der damalige Student der Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen und gelernte Mechatroniker aus. Schon bald knüpft er Kontakt mit der Radsportgemeinschaft Gießen-Wieseck (RSG), die seit 2013 die Strecke betreut. Er wird Mitglied und hat seit Mitte 2019 den Verantwortungsbereich "Streckenbau" inne.

Die Gießener Mountainbike-Trails sind das Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen der Radsportgemeinschaft und der Stadt Gießen. "Wir haben mit viel Vorarbeit und klaren Vorgaben einen definierten Streckenkorridor für die Mountainbiker ausgewiesen", erläutert Ernst-Ludwig Kriep, Abteilungsleiter für Grundstücksverwaltung, Forsten und Technik beim städtischen Liegenschaftsamt dazu. Im Vorfeld gab es ökologische Begleituntersuchungen, um die Verträglichkeit des Sports mit dem Ökosystem Wald zu gewährleisten. "Auch haben wir Ausgleichsmaßnahmen geschaffen, um den Eingriff in die Natur so schonend wie möglich zu gestalten", sagt Kriep.

Die seit 2013 legal ausgewiesenen Gießener Strecken, die den Titel "Klostertrails" tragen, leben von ihren vielfältigen Sprungmöglichkeiten. Da im Vergleich zu anderen Freeride-Trails nur wenige Höhenmeter zur Verfügung stehen, behelfen sich die Sportler mit Sprungelementen, die alle selbst gebaut werden. "Wenn ich auf dem Schiffenberg bin, schaufel ich meistens erst mal, bevor ich fahre", schmunzelt Lengwenat, der nach eigenen Angaben schon tausende Arbeitsstunden in die Schiffenberg-Strecken investiert hat.

Gerade in 2020, während der Lockdown-Phasen, habe der Verein RSG Gießen-Wieseck unzählige, ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Herrichtung der Trails gesteckt. "Während des ersten Lockdowns haben wir in zehn Tagen den unteren Streckenabschnitt auf Vordermann gebracht", berichtet Lengwenat. Als im Herbst 2020 von der städtischen Forst-Abteilung geplante Baumfällarbeiten im oberen Streckenabschnitt anstanden, richteten die Vereinsmitglieder in Zusammenarbeit mit der Stadt auch diesen Abschnitt wieder her und gestalteten ihn völlig neu.

Seit dem vergangenen Jahr haben die Klostertrails einen wahren Boom erfahren. Auch die Einrichtung des Instagram-Accounts freeride.giessen habe zur wachsenden Popularität der Strecke beigetragen. Die Resonanz zu den Trails sei nahezu durchweg positiv. "Die Leute schätzen unsere Strecken, in denen so viel ehrenamtliche Arbeit steckt", freut sich Lengwenat. "Sie sind auch jedes Jahr anders, weil wir sie jedes Mal wieder neu aufbauen."

Es gibt drei Strecken, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen vom Schiffenberg hinunterführen:

Für die familienfreundliche blaue Strecke, die man gemütlich in seinem eigenen Tempo runterfahren kann, reicht ein normaler Fahrradhelm als Schutz aus. Sprünge müssen nicht absolviert werden. Etwas anspruchsvoller ist die rote Strecke, die mit ein paar Sprungelementen ausgestattet ist. Diese können allerdings "umrollt" werden - die Mountainbiker nennen diese Möglichkeit "chickenways". Die schwarze Strecke hingegen ist nur für fortgeschrittene Fahrer geeignet. Es gebe allerdings immer wieder Uneinsichtige, die meinten, sie könnten mit einem normalen Fahrradhelm und ohne weiteren Schutz die schwarze Strecke runterfahren. "Davon rate ich dringend ab", betont Lengwenat.

"Wer sich auf die schwarze Strecke wagt, sollte über fortgeschrittene Downhill-Erfahrung verfügen und mehrere Einheiten auf Bikepark-Strecken hinter sich haben." Auch eine entsprechende Schutzausrüstung sei unbedingt geboten: Dazu gehören ein Fullface-Helm, Brust- und Rückenprotektoren sowie Knie- und Ellbogenschützer. Lengwenat appelliert an die Vernunft der Sportler: "Die Trails sind frei nutzbar, wir kontrollieren die Leute nicht." Über die Strecken informiert ein Schild am Startpunkt der drei Klostertrails. Dort ist auch ausgewiesen, wann man die Strecken befahren darf. Geöffnet sind die Trails von März bis Oktober. In Pandemiezeiten gelten natürlich die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln.

An Gießen mag der Schwabe Lengwenat den offenen Umgang der Leute miteinander. "Durch die vielen Studierenden lernt man auch immer wieder neue Leute kennen", so der 24-Jährige, der inzwischen in der Forschungsabteilung eines Gießener Maschinenbau-Unternehmens arbeitet. Auch privat ist er viel mit dem Fahrrad unterwegs und schätzt Gießen als Stadt der kurzen Wege. "Ein Auto brauche ich in Gießen nicht", so der Sportler.

Die Universitätsstadt Gießen zeichnet sich durch kulturelle Vielfalt und ein entspanntes Lebensgefühl aus. Hier lässt es sich gut leben und auch für Gießen-Besucher gibt es eine Menge zu entdecken! Die Gießen Marketing GmbH (GiMa) kommuniziert den Facettenreichtum der Mittelhessenmetropole seit 2008 und bringt die Stadt auf ganz unterschiedlichen Kanälen ins Gespräch, zum Beispiel auf www.giessen-entdecken.de.