Dr. Faustus trägt Mundschutz bei Aufführung an Gießener Schule

GIESSEN - Faust - ein Klassiker auf der Bühne wie auch im Schulunterricht. Aber wie präsentiert man in heutiger Zeit diesen Stoff? Die August-Hermann-Francke-Schule hat eine Antwort gefunden.

Dass der Oberstufenkurs "Darstellendes Spiel" bei Proben und Aufführung den geltenden Abstandsregeln unterlag, bewirkte eine ungewöhnliche Adaption von Goethes bekanntestem Werk. So waren die Schüler sowohl auf der Bühne als auch am Technikpult mit Maske ausgestattet, als "Faust, der modernen Tragödie erster Teil" in der großen Aula vor Mitschülern und einigen Lehrkräften aufgeführt wurde. Aber dies tat der Begeisterung keinen Abbruch, denn das Schauspielern gelang den Akteuren so glaubhaft und natürlich, dass sie immer wieder Szenenapplaus erhielten. Besonders als ein schwarzer Hund auf der Bühne auftauchte, wurde klar, dass man sich hier Mühe mit der Umsetzung des Faust-Themas gegeben hatte - auch wenn es kein Pudel war. Das 1808 erschienene Werk war von Tina Isenberg im Rahmen ihres Deutsch-Grundkurses als kreative Eigenleistung unter der Aufgabenstellung, die Handlung in ein modernes Setting zu versetzen, umgeschrieben worden. Ihr Lehrer Dieter Glaum und die Abiturienten erarbeiteten diese Fassung mit einer auf das Wesentliche reduzierten Anzahl von Rollen, unter denen folgende insbesondere zu nennen sind: Charlotte Volk erfreute mit ihrer Darstellung als naives Gretchen, während Daniel Salm als Mephisto mit russischem Akzent überraschte. Eine rundum begeisternde Leistung zeigte Pauline Rhinow, die den Gelehrten Faust überzeugend auf die Bühne brachte. Die Überraschung, dass Gretchens Kind in Isenbergs Fassung überlebt, wurde vom Publikum erfreut aufgenommen.

Der Kurs "Darstellendes Spiel" konnte trotz der besonderen Bedingungen seine Leistung des ersten Halbjahres erfolgreich präsentieren, wie es abschließend in der Pressemitteilung heißt.