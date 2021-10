Dramatischer Fall von "Animal Hoarding" im Kreis Gießen

Die zahmen Kaninchen fressen Astrid Paparone aus der Hand. Die fünf Hopser hoffen auf ein neues Zuhause. Foto: Zielinski

GIESSEN - Die schwarzlohe Johanna, die große, grau-weiße Miss Polly, die weiß-braun gefleckte Aurora, die weiß-schwarze Bugs Bunny und der Dunkel-Japaner Minny sind echte Glückskinder. Denn die fünf niedlichen Kaninchen sind die einzigen von über 20 ihrer Art, die einen dramatischen Fall von "Animal Hoarding" überlebt haben und nun im Gießener Tierheim auf neue, verantwortungsvolle Besitzer warten. "Alle Tiere sind sehr zahm und menschenbezogen", erklärt die Vorsitzende des Gießener Tierschutzvereins, Astrid Paparone, der die süßen Nager aus der Hand fressen. Miss Polly sei auf einem Auge blind und müsse behandelt werden, was sich das lebensfrohe Kaninchen aber gut gefallen lasse.

"Animal Hoarding" ist eine Art Krankheit, bei der Menschen sehr viele Tiere halten, sie aber nicht angemessen versorgen können. Es fehlt nicht nur an Futter und Wasser, sondern auch an Pflege und tierärztlicher Betreuung. Im Fall von "Animal Hoarding" benötigen in der Regel nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen dringend Hilfe.

Vor Kurzem hat das Veterinäramt des Landkreises die 20 Kaninchen aus einem Fall von "Animal Hoarding" zum Gießener Tierheim gebracht. Trotz größter Anstrengungen konnte das engagierte Team einen Großteil der Nager nicht retten. Der Grund: Die Tiere waren nicht gegen die zumeist tödlich verlaufende Seuche RHD ("Rabbit Haemorrhagic Disease") - auch unter dem Namen "Chinaseuche" bekannt - geimpft. "Die Situation war für unsere Mitarbeiter sehr belastend", sagt Paparone. Denn trotz intensiver Betreuung habe man der Seuche machtlos gegenübergestanden. "Wir haben alles gegeben und konnten die Tiere trotzdem nicht retten", bedauert sie. "Dieses Unglück hätte mit einer simplen Impfung vermieden werden können."

Damit ein solcher Fall nicht wieder vorkommt, möchte das Gießener Tierheim Aufklärungsarbeit leisten. Ausgelöst wird die Krankheit durch ein Virus, das man in die Varianten RHD 1 und RHD 2 unterteilen kann. Nicht nur gegen diese beiden Varianten, sondern auch gegen Myxomatose (Kaninchenpest) sollten Kaninchen geimpft werden. "Auch Kleintiere machen Arbeit", gibt Astrid Paparone zu bedenken. So sei beispielsweise Trockenfutter nicht die Nahrung der Wahl. Vielmehr gelte es, im Sommer frisch gepflückte Kräuter, im Winter Blattgemüse zu füttern.

Mit dieser Ernährung sei ein ausreichender Zahnabrieb gewährleistet, denn die Zähne der Kaninchen wachsen ein Leben lang. Heu gehöre allerdings immer mit dazu. Darüber hinaus sollte man Kaninchen nie allein halten. "Die Nager sind sehr gesellige Tiere", weiß die Tierschützerin. Und: Die Fläche des Geheges sollte für zwei Tiere mindestens sechs Quadratmeter umfassen, wobei auch ein täglicher Auslauf wichtig sei.

Am liebsten möchte Astrid Paparone die fünf niedlichen Kaninchen-Mädchen zusammen abgeben. "Obwohl sie vom Charakter ganz unterschiedlich sind, passen sie doch gut zusammen", erklärt sie. Zwar seien alle fünf mittlerweile geimpft, doch wolle man sie aus Sicherheitsgründen vorerst nicht mit anderen Kaninchen zusammenbringen. In den Wintermonaten sollten die fünf auf jeden Fall im Innenbereich gehalten werden. Nach Auskunft von Astrid Paparone sind die 20 Kaninchen kein Einzelfall - im Gegenteil. "'Animal Hoarding' hat im Lauf der letzten Jahre leider zugenommen." Allein das Gießener Tierheim habe mehrere Fälle pro Jahr. So seien erst kürzlich zehn von insgesamt 20 Shih Tzus - eine kleine aus Tibet stammende Hunderasse - im Tierheim aufgenommen worden.

Aus einem anderen Tierheim habe man im April zwei von 35 Germanischen Bärenhunden (Bernhardiner- mischlinge) aufgenommen. Eine der beiden sei trächtig gewesen und habe sieben gesunde Welpen zur Welt gebracht, die mittlerweile alle vermittelt seien. "'Animal Hoarding' stellt die Tierheime vor eine große Herausforderung", erklärt Astrid Paparone. Zu den schwer vermittelbaren Fällen kämen nun auch noch diese, oftmals kranken, Tiere hinzu. 2014 verzeichnete die Veterinärbehörde des Landkreises Gießen 294 Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, 2020 waren es bereits 447. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres wurden schon 291 registriert. Dabei ist "Animal Hoarding", das nicht extra aufgelistet wird, immer ein großes Thema. "Ein Tier zu sich zu nehmen, bedeutet, auch Verantwortung zu übernehmen", betont Astrid Paparone. "Wer ein Haus- oder Nutztier hält, sollte sich auch mit dessen Bedürfnissen auskennen."

Auf der Homepage tsv-giessen.de verweist der Tierschutzverein auf Experten, die wichtige Tipps geben. Wer sich speziell für Kaninchen interessiert, kann sich darüber hinaus bei www.kaninchenwiese.de informieren.