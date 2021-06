Draußen Pavillon, drinnen Holzhaus

Spiel und Spaß im Indoor-Holzhaus: Schulleiterin Sabine Wießner-Müller (links) bedankte sich bei der Vorsitzenden des Fördervereins Andrea Simon. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen (cz). Das Außengelände der Helmut-von Bracken-Schule ist großzügig gestaltet, doch leider bietet es wenig schattige Verweilplätze. Dieses Manko war "Logomotion", dem Förderverein der Schule, schon lange ein Dorn im Auge. Mittlerweile konnte er dank vieler Spenden einen Pavillon errichten lassen, der sowohl vor Sonne als auch Regen schützt. "Er hat sich schon zu einem richtigen Treffpunkt entwickelt", freut sich Förderschulrektorin Sabine Wießner-Müller.

Möglich wurde dieser Pavillon und auch ein Indoor-Spielhaus zur pädagogischen Sprachentwicklung durch die alljährliche Beteiligung des Fördervereins am Bruchstraßenfest. "Das, was sie hier heute sehen, stammt vor allem aus dem Erlös des Bruchstraßenfests 2019 sowie aus dem Kalenderverkauf von 2019 und 2020", erläutert Andrea Simon, Vorsitzende des Fördervereins. Aufgestockt wurde der Betrag durch eine Spende der Sparkassenstiftung. "Insgesamt haben beide Anschaffungen ein Volumen von rund 10 000 Euro", so die Schulleiterin.

Mittel erschöpft

Für die nahe Zukunft seien damit jedoch die Mittel für größere Anschaffungen erschöpft, da weder 2020 noch 2021 das Bruchstraßenfest stattfinden konnte. "Und es wird auch keinen von uns gestalteten Kalender für das Jahr 2022 geben können", fügt sie hinzu. Denn aufgrund des Lockdowns konnte die Foto-AG nicht stattfinden. Der Förderverein und die Schulleitung hoffen, dass sich im kommenden Jahr alles soweit wieder normalisiert hat, dass es sowohl ein Bruchstraßenfest wie auch einen Fotokalender geben wird.