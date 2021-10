"Dreckiges Streetfood" im "Soul" in Gießen

Illuminiertes Gewölbe: Dimitri Skartsanis will das "Soul" demnächst eröffnen. Die Leitung hat Claudia Peter. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Selbst wer nicht weiß, dass das "Soul" die neue Gastro von Dimitri Skartsanis ist, dürfte die typische "Dimi"-Handschrift sofort erkennen. Ganz ähnlich wie beim "Geschmacksverkehr" zeigt sich auch im Untergeschoss des Alten Telegrafenamtes die Liebe des bekannten heimischen Gastronomen zum Detail. Der rohe Backstein wird von zahlreichen Lampen angestrahlt. Gemütliche Sitzmöbel prägen den Gastraum, den eine Bücherwand abschließt. "Ich habe Köche aus Griechenland hier. Am Anfang haben wir gedacht, dass wir nicht so eine große Küche machen, aber irgendwie bekomme ich immer Lust, zu kochen. Und hier kann ich mal was anderes machen als Fleisch auf dem Grill oder Fisch: einfach Streetfood", sagt Skartsanis im Gespräch mit dieser Zeitung. Gebäudeeigentümer Kai Laumann spricht von einem "mega Engagement". Skartsanis habe "unternehmerischen Mut und die Investitionen selbst gestemmt. Es ist ein toller Einsatz, dass er das so durchgezogen hat. Das Konzept ist bis ins Letzte durchdacht." Eine Baumaßnahme müssen der Gastronom und sein Team noch vornehmen. Dann steht der Eröffnung voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen nichts mehr im Weg.

Köche aus Griechenland

Griechische Musik schallt durch den Gastraum, in dem eine Treppe in die unteren Räumlichkeiten führt. Eine Art spektakuläres Gewölbe mit zahlreichen Leuchtern verbindet die beiden Gebäudeteile und beherbergt eine Theke. Hinter der oberen Theke, die den Gast im Eingangsbereich empfängt, macht eine Mitarbeiterin Ordnung. Wo Dimitri Skartsanis ist? In der Küche. Beim Probekochen. Und der Unternehmer, der derzeit die Eröffnung eines weiteren Ladens im alten Wachhäuschen der Bergkaserne an der Licher Straße vorbereitet, ist in seinem Element. Eben kommt er mit einer Gabel voll Fleisch aus der Küche, um einen Besucher probieren zu lassen. "Wir wollen hier 'dreckiges Streetfood' machen, fettiges Essen, das ich sehr liebe", erklärt der Gastronom. Um Burger gehe es dabei aber nicht. Die drei Köche, die jüngst in Gießen angekommen seien, kämen aus seiner Heimat, der griechischen Stadt Patras, erzählt Skartsanis. "Einer davon ist ein richtig geiler Koch mit viel Erfahrung. Er war 15 Jahre in New York und hat richtig gute Ideen: Chicken-Parmesan, Jack-Daniels-Soße, um nur einige zu nennen." Wie man das Essen des "Soul" nennen soll? "Soul-Food", betont Skartsanis. "Das wird wirklich Soul-Food sein, deshalb auch der Name des Ladens." Speisen wie Pizza der anderen Art, Salate oder Risotto rundeten das Angebot ab. Neben dem Abendgeschäft in der Woche sind freitags und samstags Feiern mit DJs geplant.

Laumann berichtet, dass er die Fläche im Telegrafenamt in unausgebautem Zustand übergeben habe. "Das meiste war also noch zu tun. Skartsanis hat das mit demselben Engagement und in derselben Qualität gemacht, wie es die Bitburger bei der Alten Post gemacht hat", führt der Wettenberger Unternehmer aus. Im Verbund ergäben "Benediktiner Weissbräuhaus" und "Soul" eine interessante Mischung. Ab Sommer werde auch der Innenhof als gastronomische Außenfläche genutzt, was den Campus-Gedanken des Post-Areals herausstelle.

"Schon ziemlich weit"

Nach der Eröffnung des "Soul" wolle er sich dem nächsten Laden in der Bergkaserne zuwenden, erläutert Skartsanis. Kühlschränke und Küchenausstattung seien bereits vorhanden, aber "wir haben noch nichts angeschlossen. Wir sind allerdings schon ziemlich weit." Es fehlten unter anderem noch Lampen, Sitzmöglichkeiten oder Tische. "Und wir brauchen natürlich Personal. Es dauert einfach seine Zeit, bis man Leute gefunden hat - wie die Köche im 'Soul'. Getränke mixen können viele, aber Essen kochen ist eine andere Sache. Und ich bin richtig glücklich, dass ich die drei Köche aus Griechenland gefunden habe." Die Leitung im Telegrafenamt habe künftig Claudia Peter, resümiert Skartsanis, der im neuen Laden über mehr als 100 Plätze verfügt. Wie sehr die Inneneinrichtung seine Handschrift trage? "Na ja, voll", lächelt der Unternehmer, der in Windeseile wieder in der Küche verschwindet. Ist eben grad viel zu tun beim "Dimi".