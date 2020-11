Drei Attacken in Gießen ganz ohne Grund

Verhandlung am Landgericht: Die Strafverfolger gehen davon aus, dass eine paranoide Schizophrenie der Hintergrund der massiven Übergriffe ist. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mit gesenktem Blick betritt der junge Mann den Saal des Landgerichts in Begleitung der Justizbeamten. Am ersten Verhandlungstag des Sicherungsverfahrens soll vor der Siebten Strafkammer geklärt werden, wie es dazu kam, dass er im Zeitraum zwischen Oktober 2019 und Juni 2020 offenbar drei Personen tätlich angegriffen hat. In erster Linie geht es darum, dass festgestellt wird, ob der 25-jährige Eritreer schuldunfähig ist. Ihm werden drei verschiedene Taten zur Last gelegt. Im Oktober 2019 soll er einem Fahrgast in der Buslinie 1 ohne erkennbaren Grund ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer erlitt dabei eine leichte Schwellung. Im Juni dieses Jahres soll er an einer Bushaltestelle eine Frau mit zwei Pflastersteinen attackiert haben. Kurze Zeit später wurde er wohl ebenfalls an einer Bushaltestelle gegenüber einer Passantin handgreiflich, würgte sie und schubste sie auf die Straße. Laut einem psychiatrischen Gutachten soll der Beschuldigte unter einer paranoiden Schizophrenie leiden. "Er hat die Taten begangen, er war nicht bei Sinnen und wusste nicht, was er tat", übersetzt der Dolmetscher die Worte des 25-Jährigen, der die Vorwürfe damit einräumt. Er wirkt hager, ist von kleiner Statur, reagiert sehr zurückhaltend und spricht mit leiser Stimme. Er sei damals in den Bus eingestiegen und der Passant, der ein Buch las, habe ihm angeblich "etwas ins Gesicht gesprüht", woraufhin der Beschuldigte keine Luft mehr bekommen hätte, bevor er das Opfer schlug. Bei den zwei weiteren Fällen wurde nochmals intensiver nach den Motiven gefragt. Der junge Mann gab an, dass die beiden Frauen "durch die Hand der heiligen Maria" angegriffen worden seien. In seinen Schilderungen kommen immer wieder Maria und Jesus vor. Zudem erzählt er von Stimmen, die er hört.

"Erniedrigender Blick"

Der Steinwurf im Juni sei nur passiert, weil ihm die junge Frau einen "erniedrigenden Blick" zugeworfen habe, so seine Erinnerung an den Tathergang. Daraufhin habe er die Person aber nicht bewusst angegriffen, sondern erneut übernatürliche Anweisungen erhalten. An die darauffolgende Tat einige Tage später habe der 25-jährige "keine Erinnerung mehr". Er habe dabei, so die Staatsanwaltschaft, das Opfer am Hals gepackt, gewürgt und dann auf die Straße an der Südanlage geworfen. Sein Verteidiger betont, dass der Beschuldigte zu dem Zeitpunkt "nicht ganz bei sich war". Zudem wurde bei der ersten polizeilichen Vernehmung angegeben, dass er "vom Teufel angetrieben" sei.

Ganz anders beschreibt das erste Opfer den Zwischenfall im Bus. "Ich habe kein Buch gelesen, sondern auf meinem Handy ein Skript studiert. Mir wurde das Handy aus der Hand geschlagen, woraufhin ich nach oben sah. Danach wurde ich ins Gesicht geschlagen", schildert der 23-Jährige. Er habe den anderen Fahrgast nicht besprüht, der ganze Hergang habe nicht länger als zehn Sekunden gedauert. Ein weiterer Zeuge bestätigt den Ablauf des Zwischenfalls. "Der Beschuldigte war sichtlich verwirrt und hat komische Sachen gesprochen. Er wirkte wie betrunken oder unter Drogen", meint der 28-jährige Zeuge. Die Situation sei sehr schnell ausgeartet und habe nicht lang gedauert. Der zuständige Polizeibeamte, welcher die Anzeige aufnahm, bestätigte die Aussagen. Der Täter sei, so seine Einschätzung, "geistig nicht wirklich auf der Höhe gewesen".

Ähnliche Tatmuster

Im Anschluss daran wurden zwei weitere Polizeibeamte zu den beiden weiteren Vorfällen befragt. Sie bestätigten, dass sich die Tatmuster ähnelten. Der junge Mann habe mit sich selbst geredet und die Opfer wahllos und unkontrolliert angegriffen. Nachdem der Beschuldigte über Unwohlsein klagte, wurde der Verhandlungstag beendet. Der Prozess wird fortgesetzt.