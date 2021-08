Drei Gießener mischen mit Cocktail-Service Gastro-Szene auf

V.l.: Die drei „Ananas Express“-Gründer Nawid Madjidian, Michael Delle und Kai Derkow zu sehen. Sie stehen in der Bar des „Drossel & Specht“, wo sie mittlerweile mehrmals wöchentlich Abends Cocktails mixen. (Foto: Hopper)

GIESSEN - GIESSEN. Im Sommer 2019 betreiben Kai Derkow, Michael Delle und Nawid Madjidian auf einem WG-Flohmarkt einen kleinen Cocktailstand. Die Aktion erfolgt auf die spontane Bitte einer Freundin, ein Cocktail kostet drei Euro. Dass daraus in der Folge eine profitable Geschäftsidee entsteht, dachten die drei Gießener damals wahrscheinlich nicht. Zwei Jahre später mischen sie mit ihrem Cocktail-Service „Ananas Express“ die Gießener Gastro-Szene auf. Neben ihrer Vorgeschichte sind auch ihre Cocktails ziemlich unkonventionell.

Den Anfang machten Delle und Madjidian. Nachdem sie sich beim gemeinsamen Kicken beim MTV Gießen kennengelernt hatten, fingen sie in ihrer WG an, erste Cocktails zu mixen. Dass schließlich auch Derkow dazustieß, verdankt er der Gießener Bar „Who killed the pig“, in der er damals zusammen mit Delle jobbte. An den ersten gemeinsamen Cocktailstand auf dem WG-Flohmarkt erinnert sich der 31-Jährige gerne. Dort sei auch die Idee für den späteren Namen entstanden. „Einer der drei Cocktails, die wir da gemixt haben, hieß ‚Pineapple-Express‘. Das haben wir dann später noch ins Deutsche in ‚Ananas Express‘ geändert“, erklärt er im Rückblick mit einem Grinsen.

Die Idee, das Ganze zu professionalisieren, sei auf die überwältigende Resonanz zurückgegangen, die die drei als Reaktion auf ihren Cocktailstand erhielten. Zusammen habe man sich im Anschluss überlegt, wie es weitergehen könne. „Wir haben dann angefangen, auf ein paar Gastronomen zuzugehen“, erklärt Derkow. Durch Catering und Events in lokalen Gastronomien wie der „Pizza Wolke“, dem „Shepherds Coffee“ oder dem ehemaligen veganen Imbiss „Bärenstark“ machten sich die drei in der Folge einen Namen. Nachdem Corona den „Ananas Express“ für einige Monate ausbremste, entstand am Ende des vergangenen Jahres die Idee, abgefüllte Cocktails in Flaschen zu produzieren. Die „Bottled Cocktails“ erfreuen sich seitdem größter Beliebtheit. Seit zwei Monaten mixen Derkow, Delle und Madjidian mehrmals wöchentlich in der Weinbar „Drossel & Specht“. Mittlerweile bieten die drei außerdem regelmäßig Kurse an.

Bei ihren Cocktails machen sie möglichst viel selbst. Zusammen stellen sie Sirup und Essig her, unter Anleitung von Hobbygärtner Derkow setzen sie eigene Cocktailbitter an. Die Ergebnisse sind dabei mitunter unkonventionell. „Wir versuchen, Sachen ins Glas zu bringen, die man so noch nicht kennt. Wir orientieren uns an klassischen Cocktails und versuchen, etwas Eigenes mit einzubringen“, erklärt Derkow. Ihren „Aperol Spritz“ verfeinern die drei daher mit Erdbeere, ihren „Negroni“ mit Kirschen und Kaffee. Eine genau Vorgehensroutine gibt es dabei nicht. „Wir probieren immer wieder neue Verfahrensweisen und Zutaten aus“, so der Barkeeper.

Wichtig ist den drei neben dem Herstellungsprozess auch das Thema Nachhaltigkeit. Die benötigten Zutaten besorgen sie laut eigener Aussage so regional wie möglich. Was es hier nicht gibt, werde in vielen Fällen durch Alternativprodukte ersetzt. Die Cocktail-Karte wird daher saisonal angepasst. Verkaufte Glasflaschen können über ein Mehrweg-Pfandsystem zudem in fast jedem Supermarkt zurückgegeben werden.

Auf Facebook und Instagram werden Unterstützer regelmäßig mit Neuigkeiten und neuen Kreationen versorgt. Eine klare Aufteilung haben die drei trotz der zahlreichen anfallenden Aufgaben nicht. „Eigentlich machen wir alle alles“, erklärt Derkow.

Die bisherige Resonanz sei „sehr positiv.“ „Im Moment fließt unsere Hauptenergie in die Arbeit im Drossel & Specht“, erklärt der Barkeeper. Man bringe sich „gerade selber bei, wie man eine Bar führt“, ergänzt er lachend. Herausfordernd sei vor allem, alles unter einen Hut zu bekommen. Schließlich absolvieren sowohl er als auch Delle und Madjidian parallel noch ein Studium.

Wohin es für den „Ananas Express“ in Zukunft geht, weiß Derkow noch nicht. „Wir versuchen, langsam zu wachsen und einen Schritt nach dem anderen zu machen.“ Irgendwann wolle man eine eigene Bar eröffnen. Das sei aber immer mit einem gewissen Risiko verbunden, speziell während der Corona-Pandemie. „Wir schauen einfach, wie es sich entwickelt“, erklärt Derkow mit einem Lächeln. „Wer weiß, wo es hinführt.“