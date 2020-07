Drei Männer und Michelle Mausbach aus Gießen auf "Tour de Planet"

Wer will, kann mit ein- beziehungsweise aufsteigen: Marius Fischer, Michelle Mausbach, Felix Krieger und Fabian Schmidt fahren die "Tour de Planet". Foto: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Der geplante Ausbau der A49 durch den Danneröder Forst scheint immer näher zu rücken. Noch in diesem Jahr sollen Rodungen und der Ausbau des Teilstücks der Autobahn bei Stadtallendorf beginnen (der Gießener Anzeiger berichtete). Der Widerstand dagegen, unter anderem durch Waldbesetzungen und dem Bündnis "Wald statt Asphalt", scheint jedoch weiter ungebrochen. Nun konnten sich der Wald und seine Besetzer über eine weitere Unterstützung freuen: drei junge Männer und eine Frau integrierten den Forst und den Klimaschutz im Allgemeinen in eine Fahrradtour im Rahmen der "Tour de Planet".

"Wir wollten ursprünglich einfach eine Fahrradtour bis ans Meer machen", erklärt Fabian Schmidt. Der 28-jährige Student der Getränketechnologie hat schon einige längere Strecken auf dem Zweirad zurückgelegt, etwa nach Kroatien oder von der Zugspitze an die Nordsee. Sein Mitbewohner Marius Fischer, der an der Hochschule Geisenheim eine Ausbildung zum Gärtner macht, war sofort begeistert. "Ich habe noch nie eine wirklich lange Fahrradtour gemacht und wollte das einfach mal ausprobieren", so der 29-Jährige. So startete mit Schmidts Bruder Felix Krieger Anfang Mai die Planung. "In Wiesbaden, wo ich studiert habe, bin ich dann zufällig an einer Demo von Aktivisten für den Erhalt des Danneröder Forsts vorbei gekommen", erzählt der 22-jährige Krieger. Dort habe er das erste Mal von der Thematik des Autobahnausbaus und vom Konzept "Tour de Planet" erfahren und Michelle Mausbach kennengelernt.

"Tour de Planet versteht sich als mobiles Klimafestival, man kann offen mitmachen und seine Route und ihren Verlauf mit anderen teilen", so die Gießenerin, die als einzige im Viererbunde bereits politisch aktiv bei "Extinction Rebellion" ist. Das Konzept sei, unterwegs Projekte und Menschen kennenzulernen, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen und publik machen. Krieger entschied sich, die Tour unter Freunden auch unter die Flagge des Klimaschutzes zu stellen. "Deshalb haben wir gestern im Danneröder Forst übernachtet, heute ein alternatives Radio in Marburg besucht und uns mit den Aktiven von 'allrad' in Gießen getroffen", so der Hauptorganisator. Wie die Tour weiter geht und welche Gruppen noch besucht werden, sei noch unklar. "In Calais wollten wir eine Organisation besuchen, die kostenlos Migranten versorgt", so Krieger weiter. Unklar sei aber, ob die französische Hafenstadt wirklich das Ende der Reise wird, denn "hinter Koblenz wird der Weg das Ziel", grinst Fischer.

Spaß und Spontanität

Spontanität ist oberstes Gebot der Tour, lediglich der Zeitrahmen von zwei Wochen stehe fest. Die Ardennen zu überwinden, war auch Teil der Überlegungen, die gut 20 Kilo Gepäck pro Rad müssen aber in der Planung berücksichtigt werden. Übernachtet werden soll im Zelt, unter Schutzhütten oder auch bei Privatpersonen. "Über die Plattform 'Warm Showers' findet man immer gute, kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten für Fahrradfahrer", so Schmidt. Die Gruppe wirkt sehr entspannt und zuversichtlich. "Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz auch Spaß machen kann und man relativ weite Strecken ohne einen Tropfen Benzin zurücklegen kann", erklärt Fischer. Vorher habe er dies nur im Rahmen von "Critical Mass"-Demonstrationen (also für einen bessere Berücksichtigung der Belange von Radfahrern in Städten) in Nürnberg getan. "Man entschleunigt außerdem enorm und nimmt die Strecke ganz anders wahr", wirft Schmidt ein. Gegenüber dem starren Geradeausschauen auf der Autobahn und dem Vorbeirauschen im Zug präsentiere sich die Landschaft ganz anders. Außerdem komme man laut Mausbach, die die Tour früher verlassen wird, auch mit vielen Leuten zusammen. "Man kann sich uns auch gerne noch anschließen", so die Gießenerin.

Wer wissen will, wo sich die Gruppe gerade befindet und wo noch andere "Tour de Planet" unterwegs sind, kann dies unter "Tour de Rebel" auf diversen Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram herausfinden. Und wie die Tour und der Wald auch enden mögen, "uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen", so Krieger. Dies ist wohl jetzt bereits gelungen.