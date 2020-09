Drei neue Notare am Landgericht Gießen

Jetzt teilen:

Giessen (red). Nicola Sommer, Bob Dingeldey und Nils Schmeltzer sind vom Präsidenten des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main zu Notaren in Gießen und Staufenberg bestellt worden. Die Urkunden wurden ihnen von der Präsidentin des Landgerichts Gießen, Sabine Schmidt-Nentwig, überreicht. Sie dankte ihnen für die Bereitschaft zur Übernahme des anspruchs- und verantwortungsvollen Amtes und sprach ihre Glückwünsche aus.

Rechtsanwältin Nicola Sommer ist 46 Jahre alt und wurde in Regensburg geboren. Sie hat ihr Jurastudium an der Justus-Liebig-Universität abgeschlossen und war daraufhin angestellte Rechtsanwältin in Potsdam und Frankfurt/Main. Nach Auslandsaufenthalten und Elternzeit in Singapur und Shanghai/China arbeitet sie seit 2012 ununterbrochen selbstständig als Rechtsanwältin in Gießen. Neben ihrer Tätigkeit als Fachanwältin für Familienrecht hat sie auch den Fachanwaltskurs Erbrecht und den Fachanwaltskurs Handels- und Gesellschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen. Ihre künftige notarielle Tätigkeit in Gießen umfasst unter anderem das Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, das Grundstücks- und Immobilienrecht sowie Angelegenheiten der persönlichen Vorsorge.

Rechtsanwalt Bob Dingeldey, Jahrgang 1962, ist in Gießen geboren und Familienvater von drei Söhnen, von denen derzeit zwei ebenfalls Rechtswissenschaften studieren. Er ist seit 1990 als Rechtsanwalt ausschließlich in Gießen tätig und sowohl Fachanwalt für Erbrecht, als auch Fachanwalt für Familien- und Arbeitsrecht. Nach dem Tode seines Vaters Matthias Dingeldey, der seinerseits als Notar von 1975 bis 2005 in Gießen tätig war, führt er die seit 1965 bestehende Rechtsanwaltskanzlei Dingeldey weiter. Seine zukünftige notarielle Tätigkeit in Gießen umfasst unter anderem das Erb- und Familienrecht, das Grundstücks- und Immobilienrecht, Angelegenheiten der persönlichen Vorsorge sowie das Handels- und Gesellschaftsrecht.

Rechtsanwalt Nils Schmeltzer, der derzeit jüngste Notar im Landgerichtsbezirk, ist 1985 in Marburg geboren und Vater von zwei Kindern. Er absolvierte das Jurastudium an der Philipps-Universität Marburg und leistete den juristischen Vorbereitungsdienst am Landgericht Gießen. Er ist seit 2014 als Rechtsanwalt zugelassen und übt seine Tätigkeit seit 2020 als Partner der überörtlichen Sozietät Stein, Schmeltzer, Dr. Rienhoff aus. Seine anwaltlichen Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Familien- und Erbrecht sowie im Wirtschaftsrecht. Seine künftige notarielle Tätigkeit in Staufenberg umfass unter anderem das Handels- und Gesellschaftsrecht, das Grundstücks- und Immobilienrecht, Angelegenheiten der persönlichen Vorsorge sowie das Familien- und Erbrecht.