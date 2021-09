Drei Sekunden mehr Lebenszeit pro Treppenstufe

Anni Neumann und Vladislav Kargapolov gehören zu den Studierenden, die gemeinsam mit dem Fachdienst Gesunde Stadt das Marburger Treppenprojekt auf die Beine gestellt haben. Dazu gehören auch Schilder, die für das Treppensteigen werben. (Fotos: Coordes)

Marburg. Marburg ist eine Treppenstadt. „Ich glaube, es sind mehr Treppen auf den Straßen als in den Häusern“, fluchte schon Jakob Grimm während seiner Studienzeit. Heute steht der Kommentar auf den Stufen der Ludwig-Bickell-Treppe, die hinauf zum Schloss führt. „Das ist meine Lieblingstreppe“, sagt Vladislav Kargapolov. Der angehende Wirtschaftsgeograf gehört zu den Studierenden, die gemeinsam mit der Stadt Marburg das Treppenprojekt der Universitätsstadt auf die Beine gestellt haben. Wie seine Kommilitonen war der aus der flachen, kasachischen Steppe stammende 23-Jährige bei Studienbeginn erstaunt, wie viele Treppen Marburg zu bieten hat. Allein in der Oberstadt führen rund 40 verschiedene Treppen den Berg hinauf.

Das Treppensteig-Projekt soll nun dafür sorgen, dass sich die Menschen in Marburg im Alltag ein bisschen mehr bewegen. „Treppensteigen ist gesund. Es stärkt das Herz und den Rücken“, sagt Susanne Hofmann, die Leiterin des städtischen Fachdienstes Gesunde Stadt: „Außerdem lernt man dabei viele schöne Orte in der Stadt kennen.“

Drei Sekunden Lebenszeit

Das finden auch die jungen Leute aus der interdisziplinären Projektgruppe. „Die Treppen tragen zu Marburgs märchenhaftem Ambiente bei“, sagt Masterstudentin Anni Neumann. Mit ihrer Idee ging die Gruppe 2020 zum Fachdienst Gesunde Stadt. Dort rannten die Studierenden offene Türen ein. Auch die Grünen hatten 2019 im Stadtparlament vorgeschlagen, das Treppensteigen attraktiver zu machen. Schließlich soll jede Stufe nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO drei Sekunden Lebenszeit bringen.

Nun ist die Idee unter dem Titel „Läufst du schon oder fährst du noch?“ umgesetzt worden. Die Studierenden haben die Schilder entworfen, die neuerdings am Aufzug und an der Treppe des Parkhauses Oberstadt zu lesen sind. „Auf die Treppe. Fertig los!“, steht da etwa. „Treppensteigen verbraucht mehr Kalorien als Joggen“, ist im Treppenhaus zu lesen. „Mini-Workout gefällig?“, heißt es in der nächsten Etage.

Das Projekt ist Teil eines Uni-Seminars mit dem Titel „Nudging“. Der englische Begriff steht für „Anstupsen“, erklärt Anni Neumann: „Wir wollen die Menschen unauffällig zu einer Aktion anstoßen.“ Die Stadt Marburg hat den Druck und das Anbringen der 20 Schilder und Sticker bezahlt, die nun im Treppenhaus und am Geländer hängen.

Wie viel Bewegung das bringt, überprüft Isabell Boyde in ihrer Bachelorarbeit. Sie hat als Langzeitpraktikantin im Fachdienst Gesunde Stadt das Projekt vorangetrieben. Für ihre Abschlussarbeit hat sie gemeinsam mit Kommilitonen vor und nach dem Anbringen der Schilder beobachtet, wie viele Menschen den Aufzug nehmen und wie viele die Treppe hochsteigen. Vorläufiges Ergebnis: Die Zahl der Treppenfreunde unter den mehr als 4000 Beobachteten ist zumindest ganz leicht gestiegen. Etwa jeder Vierte geht zu Fuß nach oben. Dabei kommen die Schilder sehr gut an.

Viele nehmen die Treppe auch, um in Zeiten der Pandemie mehr Abstand halten zu können oder um die Schlangen zu umgehen. Aber es gab auch eine 50-Jährige, die nach dem Blick auf die neue Tafel zu ihrem Mann sagte: „Na, komm, wir nehmen jetzt die Treppe.“ Und die beteiligten Studierenden gehen seit Projektbeginn ohnehin öfter zu Fuß. Zudem kontrollieren sie einmal pro Woche, ob die Schilder besprüht oder verdreckt wurden und entfernen Graffito. Zweimal ist das bislang passiert.

Auf jeden Fall wird das Projekt fortgesetzt. Die berüchtigte Asthmatreppe, die über 180 Stufen vom Pilgrimstein zur Wettergasse führt, soll mit ähnlichen Schildern häufiger genutzt werden. Und während des Jubiläumsjahres 2022 ist ein Treppenlauf geplant. Mit kreativen Aktionen soll er den Menschen Lust auf das Treppensteigen machen.