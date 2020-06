Drei Tage für den Klimaschutz in Gießen

Seit Langem demonstriert "Fridays For Future" in Gießen. Die Gruppe ist auch bei den Klimaaktionstagen dabei. Archivfoto: Falk

GIESSEN. Der Klimaschutz und insbesondere die Verkehrspolitik bleiben zentrale Themen in der Stadt, auch am kommenden Wochenende. Denn von Freitag bis einschließlich Sonntag stehen die Klimaaktionstage bevor, an denen sich unterschiedliche Initiativen beteiligen. Initiator ist die Gruppe "Gießen 2035Null", deren Bürgerantrag zur Klimaneutralität der Stadt Gießen im Jahr 2035 die Stadtverordnetenversammlung im vergangenen Herbst beschlossen hat. Dennoch: "Der Magistrat hat sich dazu entschieden, den Klimaschutz auf die lange Bank zu schieben", begründet "2035Null" den Aufruf zu den Aktionstagen im Internet. Die Bürger seien im Rahmen der Tage gefragt, ein deutliches Signal zu senden. Kritik an der Stadtregierung übt auch "Fridays For Future Gießen", die sich ebenfalls an den Klimaaktionstagen beteiligen. "Wie schon früher erwähnt, sind wir als 'Fridays For Future Gießen' nach wie vor schwer vom Magistrat der Stadt Gießen enttäuscht. Dieser ist nicht gewillt, rechtliche Mittel einzuleiten, um das Ziel der Klimaneutralität unserer Stadt bis zum Jahr 2035 verpflichtend zu erreichen", moniert die Gruppe in einer Mitteilung.

Forderungen der Bürger

Ganz konkret kritisiert "2035Null" im Aufruf unter anderem, dass Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz einen für das Frühjahr angekündigten ersten Bericht zum Klimaziel 2035 auf voraussichtlich September verschobene hat. Die Aktiven von "Fridays For Future Gießen" begründen ihren Protest damit, dass der Magistrat auf rechtliche Mittel verzichten wolle, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. "Es ist nicht hinnehmbar, dass der Magistrat die Forderungen der Bürger ohne Weiteres ignoriert", erklärt die Gruppe. Sie beteilige sich an den Aktionstagen, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. "Wir hoffen, dass die Klimaaktionstage den Magistrat dazu veranlassen, Klimaschutz nicht weiter auf die lange Bank zu schieben und die leeren Versprechen endlich mit Inhalt zu füllen. Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt ja, dass schnelles und entschiedenes Handeln durchaus möglich ist", resümiert "Fridays For Future". Auch das Team von "Allrad" beteiligt sich am Aktionswochenende. "Nicht nur Viren, auch Klimawandel, Verkehrsfeinstaub, - lärm, -stress und -unfälle befeuern ein frühes Lebensende", stellen die Aktivisten fest. Viele Städte machten seit Langem vor, dass es anders gehen könne, und selbst in Paris würden Wahlversprechen für eine autofreie Innenstadt gegeben. Doch auch in der "Autostadt Gießen" blieben die Proteste nicht ungehört, meint "Allrad". Konkrete Forderungen hat auch die Rödgener "Verkehrswende-Initiative", die am Samstag eine Sternfahrt organisiert. Sie wünscht sich unter anderem im Bereich des Rödgener Burgwiesenrings einen Bahnhaltepunkt. Zudem weist die Initiative auf den Vorschlag einer RegioTram entlang der Grünberger Straße hin. Zu einem zentralen Thema hat Grabe-Bolz unabhängig von den Aktionstagen in dieser Woche in dieser Zeitung bereits Stellung genommen.

Corona-Unterbrechung

Die Verschiebung des ersten Berichts zur Umsetzung der Klimaneutralität von April auf voraussichtlich September hatte sie damit begründet, dass die aktuelle Corona-Pandemie wichtige Rückkopplungen und Abstimmungen unmöglich gemacht habe. Die Arbeiten an dem Bericht seien jedoch weit fortgeschritten, während eine beauftragte Agentur derzeit ein Analyseszenario zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2035 erarbeite. "Ich möchte aber betonen, dass aus meiner Sicht der Klimawandel die zentrale Herausforderung für die gesamte Weltgemeinschaft ist, diese Aufgabe selbstverständlich auch auf der Tagesordnung bleibt und wir als Magistrat auch weiter daran arbeiten", hatte die Oberbürgermeisterin erläutert.