Dreister Betrüger scheitert mit Neffentrick

GIESSEN - (red). 15 000 Euro forderte Freitagnachmittag ein Unbekannter von einer 80-jährigen Frau aus Gießen. Er gab an, der Neffe der Seniorin zu sein und täuschte eine Notlage vor. Die 80-jährige holte bereits von der Bank Geld, dem dreisten Betrüger reichte das nicht aus und er verlangte nach Schmuck und Wertgegenständen. Die Gießenerin wurde misstrauisch und verweigerte die Herausgabe. Der Trick, umgangssprachlich auch als Enkeltrick bekannt, bleibt nach wie vor eine aktuelle Betrugsmasche, mit der Kriminelle versuchen, hauptsächlich ältere Menschen um ihr Erspartes zubringen.

Die Vorgehensweise ist immer nahezu gleich – lediglich bei den Geschichten am Telefon zeigen sich die Betrüger kreativ und variabel. Oftmals geben sie sich als Enkel aus. In anderen Fällen, wie in diesem Fall, war es der vermeintliche Neffe. Vorsicht ist geboten, wenn das Telefon klingelt und der erste Satz in etwa so lautet wie: „Hallo Oma (oder Ansprache mit Namen), ich bin‘s! Bin grad in der Nähe und wollte mich mal melden. Du weißt doch, wer dran ist, oder?“