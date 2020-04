Dreizehn Einbrüche an einem Tag

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Für dreizehn Straftaten, die allesamt offenbar am Dienstagmorgen in Lollar begangen wurden, kommt ein Duo in Frage. Die beiden algerischen Asylbewerber im Alter von 22 und 29 Jahren sollen in der Nacht zum Dienstag insgesamt elf Fahrzeuge aufgebrochen und zwei Einbrüche in Firmen begangen haben. Wie bereits berichtet, konnten beide oben genannte Tatverdächtige am frühen Dienstagmorgen im Buderusweg in Lollar nach einem Zeugenhinweis bereits das erste Mal festgenommen werden. Sie hatten einen Ford Transit aufgebrochen. Da zu diesem Zeitpunkt keine anderen Straftaten bekannt waren, mussten die beiden Verdächtigen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Einige Stunden später kontrollierte eine Streife der Bundespolizei zum zweiten Mal die beiden Algerier am Gießener Bahnhof. Dabei fanden die Beamten in einem mitgeführten Rucksack mehrere Gegenstände, die aus Straftaten stammen.

Die Ermittlungen, die von der „Gießener Ermittlungsgruppe“ geführt wurden, führten dann dazu, dass die beiden Tatverdächtigen, die möglicherweise noch von einer dritten Person unterstützt wurden, für elf Auto aufbrüche beziehungsweise Aufbruchversuche in Frage kommen. Darüber hinaus sollen sie in ein Café eingebrochen sein. Ein weiterer Versuch in eine Poststelle soll ebenfalls auf das Konto der beiden Männer, die inzwischen in Haft sitzen, gehen. Die Ermittlungen der Polizei, auch was die Recherchen zum möglichen dritten Täter angeht, dauern noch an. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Autoaufbrüchen schützen kann:

Lassen Sie beim Verlassen des Fahrzeuges nichts Wertvolles im Fahrzeug liegen

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit wie beim Tanken

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen

Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie das Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie die Polizei darüber.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.Polizei-Beratung.de.