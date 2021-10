Dresden immer im Herzen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Siegfried und Monika Siede, beide in Dresden geboren, feierten jetzt in Gießen Diamanthochzeit. Sie hatten sich auf einem Frühlingsfest kennengelernt und 1961 in der sächsischen Hauptstadt "Ja" gesagt. Der Jubilar, Jahrgang 1936, lernte den Beruf des Kfz-Schlossers und arbeitete als solcher bei der Deutschen Reichsbahn. Er interessierte sich durch sein tägliches Umfeld nunmehr für den Schienenverkehr und wechselte 1956 in den Fahrdienst als Beimann. Einige Jahre später legte er die Prüfung zum Triebwagen- und Diesellokführer ab und erinnert sich heute noch an Fahrten mit Fahrzeugen, die 1936 gebaut wurden und wenig Komfort besaßen. Das Eisenbahnerleben als einer von 720 Lokführern in der damaligen DDR machte ihm Freude, doch der Abschied 1995 ist mit schlechten Erinnerungen verbunden. Damals habe ihn die Deutsche Bahn nach 41 Jahren Dienstzeit ohne Abschied und Eisenbahnerrente "entsorgt", blickt er noch heute enttäuscht zurück. Elf Monate Arbeitslosigkeit folgten, der Eintritt in die Rente war 1996. Monika Siede absolvierte nach der Volksschule eine Lehre als Schreibmaschinenmechanikerin. Viele Schreibmaschinen der bekannten Marke "Erika" gingen durch ihre Hände. Sohn Andreas kam 1962 auf die Welt. 1989 verließ der Sohn mit Frau und zwei Enkeln die noch bestehende DDR und eine schwere Zeit für das Paar begann. Sie überlegten lange, und fassten schließlich 2016 den Entschluss, auch aufgrund des Alters, ihre geliebte Heimatstadt in Richtung Gießen zu verlassen. "Wir sind glücklich, bei unseren Lieben zu sein", betont das Diamantpaar. Zur Familie zählen auch fünf Urenkel. Kürzlich reisten Siedes nach Dresden zum Klassentreffen des Jubilars. Die schöne Zeit ließen sie Revue passieren und planen wieder ein gemeinsames Treffen. Natürlich in der alten Heimatstadt, denn die trägt das Ehepaar zeitlebens in seinem Herzen. Es freute sich jetzt über die offiziellen Grüße und Wünsche, die Stadtrat Johannes Zippel überbrachte.