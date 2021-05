"Drive-in"-Schnelltests auf Sommerlad-Parkplatz in Gießen

Das Schnelltestzentrum befindet sich auf dem Sommerlad-Parkplatz. Foto: DRK Marburg-Gießen

GIESSEN - Der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen hat am Freitag auf dem Parkplatz der "Möbelstadt Sommerlad" im Schiffenberger Tal ein "Drive-in"-Schnelltestzentrum eröffnet. Damit baut man das umfangreiche Angebot für kostenlose Tests weiter aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürger können sich dort bequem aus dem Auto heraus auf das Coronavirus testen lassen.

Vom DRK geschulte Fachkräfte können bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig betreuen, auch mehrere Personen eines Hausstands in einem Auto. 40 bis 60 Abstriche sind so in der Stunde möglich. Die Getesteten können anschließend sofort weiterfahren. Das Ergebnis wird ihnen nach kurzer Zeit über ihr Handy mitgeteilt.

Auch ohne Termin möglich