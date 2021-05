DRK-Kreisverband öffnet drei weitere Schnelltestzentren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ab heute betreibt der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen drei weitere Corona-Schnelltestzentren in Gießen und weitet damit das Angebot an Standorten für kostenlose Bürgertests aus.

Ein Schnelltestzentrum ist in der Stadtverwaltung am Berliner Platz 1 eingerichtet worden. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr. Montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr werden Bürgertests in den Räumen der THM (Ringallee 35) angeboten. In Kooperation mit der Sparkasse Gießen haben Bürger darüber hinaus in der Zentrale in der Johannesstraße 3 montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 13 Uhr die Gelegenheit, sich testen zu lassen. Termine können online unter www.testzentrum-drk.de oder telefonisch unter 0641/35098666 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag bis 14 Uhr) vereinbart werden.