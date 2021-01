Drogen-Doku von "VICE" zeigt Gießener Stadtansichten

Kommt Ihnen diese Straßenkreuzung auch bekannt vor? Screenshot: Mosel

GIESSEN - Was "Banks" zu erzählen hat, könnte auch als Stoff zu einer neuen Netflix-Serie durchgehen. Der junge Mann, der sich von einem Journalisten des Online-Magazins "VICE" nebst Kamerateam für eine Dokumentation begleiten lässt, will aufklären - über sein Leben als Drogendealer, die Szene und vor allem darüber, wie Cannabis mit Chemikalien "gestreckt" wird. In welcher Stadt sich die kriminellen Geschäfte zutragen, aus denen "Banks" angeblich seine Erfahrungswerte schöpft, soll - wie auch seine wahre Identität - geheim bleiben. Doch für Gießener zeigen sich in dem 15-minütigen Video, das seit dem 5. Januar mehr als eine Million Mal auf Youtube aufgerufen wurde, bekannte Ansichten.

Ob "Banks" die 20 bis 30 Kilogramm Marihuana, die er nach eigenen Angaben monatlich verkauft, tatsächlich in Gießen unters Volk bringt, bleibt offen. Gedreht wurde die Doku mit dem Titel "Giftiges Gras" aber allem Anschein nach tatsächlich in der Lahnstadt. "VICE"-Journalist Tim Geyer trifft sich mit dem "Groß-Dealer", der im kompletten Beitrag eine weiße Sturmhaube trägt, zunächst in einem Parkhaus. Der Reporter will wissen, ob die gewählte Stadt, deren Name nicht genannt werden soll, ein guter Ort zum Dealen sei. "Auf jeden Fall", sagt "Banks", denn diese Stadt sei sehr jung, "und umso jünger die Bevölkerung ist, desto mehr wird konsumiert". Bekanntlich ist Gießen die Stadt mit der höchsten Studierendendichte Deutschlands und gilt zudem als die jüngste Stadt Hessens.

Nachdem der Dealer seinen "Bunker" präsentiert hat - ein Drogenlager in einer eigens von einem Strohmann angemieteten Wohnung -, folgen eindeutigere Hinweise. Waren die bisher gezeigten Wohnblocks recht austauschbar und meist nur verschwommen im Hintergrund zu sehen, werden nach knapp achteinhalb Minuten einige Schnittbilder eingeblendet. Zu erkennen sind unter anderem der Bahnübergang am Oswaldsgarten aus Sicht der Rodheimer Straße - im Hintergrund fährt gerade die Buslinie 7 Richtung "Evangelisches Krankenhaus" ab - sowie die nahe Fußgängerbrücke über die Lahn. In seinem Mercedes nimmt "Banks" das "VICE"-Team dann mit zu einem Drogendeal "am anderen Ende der Stadt". Die Fahrt dahin führt ziemlich offensichtlich über die Marburger Straße.

Kommt Ihnen diese Straßenkreuzung auch bekannt vor? Screenshot: Mosel Der Weg zu einem Drogendeal führt über die Marburger Straße. Screenshot: Mosel Auch diese Lahnbrücke ist in der Doku deutlich zu erkennen. Screenshot: Mosel "Banks" nimmt den "VICE"-Journalisten mit in sein Marihuana-Lager. Screenshot: Mosel

Bei so viel Gießen-Bezug geht fast unter, was der Marihuana-Dealer, der angeblich bis zu 120 000 Euro im Monat umsetzt, unbedingt noch loswerden will. Denn immer mehr von dem "Gras", das er verkaufe, sei mit sogenannten synthetischen Cannabinoiden gestreckt. Diese machten nicht nur körperlich abhängig, sondern könnten auch zu Ohnmacht, Panikattacken und Herzinfarkten führen. Der einzige Weg raus aus diesem gefährlichen Geschäft sei die Legalisierung von Cannabis, wofür "Banks" einen Alkohol-Vergleich bemüht: "Die Leute wollen entspannt ein Radler trinken, müssen aber gepanschten Wodka nehmen."