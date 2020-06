Drogen, Kippen und Fäkalien: Jugendliche verunreinigen Gelände um WLH in Gießen

Abgesperrt: Selbst der Bauzaun um das Rondell hat die Verursacher nicht abgehalten. Foto: Schäfer

GIESSEN. "Uns reicht es! Wir müssen wegen Eurem Schmutz täglich den ganzen Vorplatz reinigen. Das muss doch nicht sein, Leute!", so die Klage. Und dann die eindringliche Aufforderung zum Unterlassen: "Werft Euren Müll nicht hier hin! Brecht und pinkelt hier nicht hin! Konsumiert hier keine Drogen! (Joints etc.) ...und bitte nehmt Rücksicht auf die Nachbarn - Musik leiser bitte!"

Am Rondell direkt vor dem Eingang zum Willhelm-Liebknecht-Haus im Leimenkauter Weg hatte sich eine Clique von Jugendlichen allabendlich versammelt, wogegen eigentlich erstmal nichts spricht. Doch sie trafen sich, um nicht nur Alkohol und Drogen zu konsumieren. Der Vorplatz wurde ständig stark verunreinigt hinterlassen, sodass der Hausmeister allmorgendlich das gesamte Areal säubern musste. Gegen die Eingangstür wurde gepinkelt. Auch die Anwohner beschwerten sich über die allzu laute Musik und sonstigen Lärm, erzählt Quartiersmanagerin Annke Rinn dem Anzeiger. Auch sei eine Sonnenblumenschale zerstört worden.

So sahen sich die Mitarbeiter des Diakonischen Werkes, das hier in der nördlichen Weststadt Gemeinwesenarbeit (GWA) betreibt, veranlasst, dagegen etwas zu unternehmen. Ein Bauzaun wurde vor dem Rondell als Schutz aufgebaut und dieser links und rechts des Eingangsbereiches fest mit den Außenmauern verankert.

Morgens wurde die Absperrung geöffnet, um den Betrieb des Gebäudes aufrecht erhalten zu können; und abends wieder verschlossen. Ein großes Plakat mit dem eingangs beschriebenen Text wurde als Appell an die Unruhestifter an dem Bauzaun befestigt. "Es hat nichts genutzt", beklagt die Leiterin der dortigen GWA Ute Kroll-Naujoks, zugleich stellvertretende Leiterin des Diakonischen Werkes Gießen. "Zaun und Plakat haben leider nichts gebracht. Beschmutzungen, Fäkalien, Kotze gab es weiterhin."

Die Jugendlichen seien über den Zaun gestiegen und hätten damit Hausfriedensbruch begangen. Auf dem Kindergartengelände seien Hustensaftflaschen gefunden worden. "Offensichtlich haben die da irgendetwas gemischt", so Kroll-Naujoks. Gottseidank seien bisher keine Zerstörungen zu beklagen.

Wegen der Öffnung des Kitabetriebes sei der Bauzaun zum Wochenende entfernt worden. Doch nach wie vor werde am Gebäude nächtlich gelagert. Kroll-Naujoks sieht im bisherigen Verhalten der Jugendlichen auch eine Ordnungswidrigkeit. "Schließlich haben sich dort ständig mehr als zwei Personen getroffen." Bürgermeister Peter Neidel habe sie als Dezernent des Ordnungsamtes eingeschaltet. Mehr nächtliche Polizeipräsenz sei ihr zugesagt worden. "Kein Nutzer aus dem Haus ist dabei." Kroll-Naujoks ist sich sicher, dass sich unter den Rabauken keine Jugendlichen befinden, die sich im Jugendclub Gummiinsel - integriert im Willhelm-Liebknecht-Gebäude - oft aufhalten. "Es ist eine ominöse jugendliche Clique mit viel Drogenkonsum, die letztes Jahr die Grundschule West und unseren Jugendclub Holzpalast belagert, davor die Herderschule unsicher gemacht haben. Diesen Sommer sind wir offensichtlich dran." Die Jugendlichen würden ihr Unwesen "ganz ungeniert" selbst filmen und in die sozialen Medien einstellen. "Unglaublich, wie die sich so sicher fühlen", erstaunt es die GWA-Leiterin. "Das alles ist sehr ärgerlich. Mal sehen, wie es weitergeht." Eine große Portion Ratlosigkeit ist nach wie vor vorhanden.