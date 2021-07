Drogenabhängiger wegen Vergewaltigung in Gießen angeklagt

Zu dem Prozess am Amtsgericht Gießen soll nun ein psychiatrischer Sachverständiger hinzugezogen werden. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Angeklagte betritt den Gerichtssaal gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin. Während sie sich einen Platz im Zuschauerbereich sucht, setzt sich der 40-Jährige neben seinen Verteidiger. Als der Vorsitzende Richter des zuständigen Schöffengerichts routinemäßig die Personalien des Mannes aus dem Kreisgebiet abfragt, möchte der direkt noch viel mehr erzählen. "Ich bin Langzeitkonsument", stellt er sich ohne Umschweife vor. Sein Verteidiger nennt ihn gleichbedeutend einen "Betäubungsmittel-Stammkunden" und hält vor diesem Hintergrund ein psychiatrisches Gutachten hinsichtlich der Schuldfähigkeit für angebracht. Schließlich will sein Mandant keinerlei Erinnerung an die Tatnacht haben. Dass er mit der Freundin seines Dealers in deren Wohnung in der Walltorstraße Ecstasy-Pillen eingenommen hat, kann der Angeklagte noch rekonstruieren - doch dann wird es angeblich "schwarz". Die heute 20-Jährige hat den Mann am Folgetag wegen Vergewaltigung angezeigt. Zu ihrer Aussage vor dem Gießener Amtsgericht erscheint die junge Frau am Mittwoch nicht.

"Er wurde aufdringlich"

Laut Staatsanwaltschaft trafen sich die damals 18-Jährige und der 20 Jahre ältere Mann am 23. August 2019 in der Wohnung der Frau und ihres Partners, um gemeinsam Alkohol zu trinken. "Im Laufe des Abends wurde er aufdringlich", führt Strafverfolgerin Daniela Zahrt aus. So habe der Angeklagte die Gießenerin zunächst bedrängt und über der Kleidung gestreichelt. "Sie fühlte sich belästigt und bat ihn, das zu lassen." Als sich die 18-Jährige gegen 3 Uhr schlafenlegen wollte, habe sie dem Mann angeboten, im Wohnzimmer zu übernachten. Er habe sich dann allerdings zu ihr gelegt, sie festgehalten und sexuelle Handlungen durchgeführt, "die für das Opfer besonders erniedrigend waren".

Der 40-Jährige ist hörbar nervös, als er das Mikrofon einschaltet; er stottert und verhaspelt sich mehrfach. Seiner langjährigen Drogensucht räumt der gelernte Maler und Lackierer viel Raum ein. Neben Alkohol und Cannabis konsumierte er eigenen Angaben zufolge seit seinem 15. Lebensjahr Amphetamin, LSD und Ecstasy. Die Abhängigkeit habe ihn rund acht Monate vor der angeklagten Tat auch mit dem Freund des mutmaßlichen Opfers zusammengebracht. "Er war der Dealer eines Kollegen und ist dann auch mein Dealer geworden." Bald hätten auch "freundschaftliche Gespräche" stattgefunden, die Partnerin des Drogenverkäufers habe ihm einen Schal gestrickt, er sei beim Küchenaufbau behilflich gewesen und habe das Paar schließlich "alle paar Tage" besucht. Dabei sei er auch Zeuge lautstarker Streitereien und häuslicher Gewalt geworden. An dem fraglichen Augusttag traf sich der Angeklagte allein mit der Frau "zum 'Hugo' trinken"; ihr Freund lag zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. "Sie hat irgendwann bitterlich angefangen zu weinen und ich habe sie getröstet." Die Frau soll erzählt haben, sich von ihrem aggressiven Partner trennen zu wollen. Da sie "sehr niedergeschlagen gewesen" sei, habe er ihr kurz darauf eine Ecstasy-Pille angeboten und auch selbst zugegriffen. "Das hat mich ganz schön weggehauen." Der Angeklagte spricht von einem stundenlangen "Filmriss". Seine Erinnerungen sollen erst wieder einsetzen, nachdem er in seine eigene Wohnung in einer Kreisgemeinde zurückgekehrt war.

Trotz seiner Gedächtnislücken ist der 40-Jährige aber sicher, dass er zu einer Gewalttat gar nicht in der Lage wäre. Vielmehr sei ihm die junge Frau an dem Sommerabend "sehr zugeneigt" gewesen und habe seine Streicheleinheiten sichtlich genossen. Angesichts einer WhatsApp-Nachricht vom nächsten Morgen irritiert diese Aussage. Das mutmaßliche Opfer schreibt darin: "Du hast mich zerstört und ich habe Dir vertraut. (...) Ich habe mich gewaschen und fühle mich immer noch dreckig." Dazu kündigt die Frau an, den 40-Jährigen anzuzeigen. Noch am selben Tag durchsuchte die Polizei die Wohnung in der Walltorstraße, am Körper der 18-Jährigen wurden DNA-Spuren des Angeklagten sichergestellt. Zu ihrer Zeugenaussage erscheint die junge Frau allerdings nicht; ihr Freund meldet sie am frühen Mittwochmorgen krank. Sie soll für den Fortsetzungstermin am 16. Juli erneut geladen werden.

"Haben Sie sich einen neuen Dealer gesucht?", will der Vorsitzende Dr. Dietrich Claus Becker noch von dem Angeklagten wissen. Der verneint. Denn inzwischen sei er "clean". Wie sich herausstellt, ist dies für den 40-Jährigen ein dehnbarer Begriff. So habe er zuletzt "vorgestern gekifft" und vor rund zwei Wochen Amphetamin konsumiert. Den Weg aus der Sucht wolle er als frischgebackener Vater nun aber für sein Kind schaffen. "Ich möchte ihm ein Vorbild sein. So gut das eben geht."